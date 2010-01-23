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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Альмерия
Севилья - Альмерия: обзор матча 23 января 2010
Севилья
23.01.2010, суббота, 20:00
Испания. Примера, 19 тур
1 : 0
Завершен
Альмерия
10'
А. Негредо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Севилья - Альмерия
Желтая карточка
Ф. Сориано
Замена
Л. Фабиано
️️️️
А. Негредо
Желтая карточка
Ж. Эскюде
Замена
Ф. Наварро
️️️️
Адриано
Замена
Д. Родригес
️️️️
М. М'Бами
Замена
Д. Капель
️️️️
Д. Перотти
Желтая карточка
Корона
Желтая карточка
Х. Мануэль Ортис
Желтая карточка
И. Драгутинович
15'
ГОЛ! 1:0!
А. Негредо
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
25
Андрес Палоп
ВР
3
Адриано
ЛЗ
3
Ивица Драгутинович
ЦЗ
14
Жюльен Эскюде
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
18
Мариус Станкявичус
ПЗ
11
Ренато
ЦП
22
Альдо Душер
ЦП
5
Ромарик
ЦП
8
Диего Перотти
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
Альмерия
25
Диего Алвес
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
18
Сантьяго Акасиете
ЦЗ
15
Чико
ЦЗ
21
Хуан Мануэль Ортис
ПЗ
7
Альберт Крусат
ЛП
23
Фернандо Сориано
ЦП
23
Эрнан Бернандельо
ЦП
19
Модесте М'Бами
ЦП
15
Корона
АП
36
Хенок Гоитом
ЦФ
Главный тренер
Уго Санчес
Севилья
13
Хави Варас
ВР
3
Фернандо Наварро
ЛЗ
4
Марк Валиенте
ЦЗ
17
Диего Капель
ЛП
8
Лоло
ЦП
9
Луис Фабиано
ЦФ
2
Аруна Коне
ЦФ
Альмерия
1
Эстебан
ВР
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
0
Мигель Анхель Ньето
ЦП
0
Леонардо Борцани
ЦП
10
Хосе Ортис
ПВ
18
Давид Родригес
ЦФ
3-2-3-2
25
Палоп
16
Навас
3
Драгутинович
14
Эскюде
3
Адриано
18
Станкявичус
11
Ренато
22
Душер
5
Ромарик
21
Негредо
8
Перотти
4-4-1-1
25
Алвес
21
Ортис
18
Акасиете
15
Чико
5
Сисма
23
Сориано
23
Бернандельо
19
М'Бами
7
Крусат
15
Корона
36
Гоитом
3
Адриано
3
Наварро
3
Наварро
3
Адриано
8
Перотти
17
Капель
17
Капель
8
Перотти
21
Негредо
9
Фабиано
9
Фабиано
21
Негредо
19
М'Бами
18
Родригес
18
Родригес
19
М'Бами
Остались в запасе
Севилья
Альмерия
13
Хави Варас
ВР
4
Марк Валиенте
ЦЗ
8
Лоло
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
Главный тренер
Маноло Хименес
0
Мигель Анхель Ньето
ЦП
1
Эстебан
ВР
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
0
Леонардо Борцани
ЦП
10
Хосе Ортис
ПВ
Главный тренер
Уго Санчес
Остались в запасе
13
Хави Варас
ВР
4
Марк Валиенте
ЦЗ
8
Лоло
ЦП
2
Аруна Коне
ЦФ
Остались в запасе
0
Мигель Анхель Ньето
ЦП
1
Эстебан
ВР
4
Эрнан Пельерано
ЦЗ
88
Мичел
ЦЗ
0
Леонардо Борцани
ЦП
10
Хосе Ортис
ПВ
Главный тренер
Маноло Хименес
Главный тренер
Уго Санчес
Статистика матча Севилья - Альмерия
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Испания. Примера, 8 тур
Леванте
0 : 0
12.10.2026
Севилья
Альмерия
Испания. Сегунда, 14 тур
Альмерия
- : -
14.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 13 тур
Жирона
0 : 1
08.11.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 12 тур
Эйбар
1 : 1
31.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 11 тур
Альмерия
2 : 2
24.10.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 10 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 4
17.10.2026
Альмерия
Испания. Сегунда, 9 тур
Альмерия
3 : 0
11.10.2026
Леганес
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Рамон Санчес Писхуан
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