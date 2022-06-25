Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Сиэтл - Канзаc Сити
Сиэтл - Канзаc Сити: обзор матча 25 июня 2022
Сиэтл
25.06.2022, суббота, 22:00
США. МЛС, 22 тур
3 : 0
Завершен
Канзаc Сити
8'
W. Bruin
71'
Д. Моррис
76'
К. Рольдан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сиэтл - Канзаc Сити
86'
Замена
М. Ционис
️️️️
Д. Расселл
86'
Замена
Б. Свит
️️️️
L. Ndenbe
Замена
Д. Лейва
️️️️
А. Русняк
84'
Замена
J. Medranda
️️️️
К. Роу
80'
Замена
A. Cissoko
️️️️
Й. Гомес Андраде
80'
Замена
F. Montero
️️️️
Н. Лодейро
80'
ГОЛ! 3:0!
К. Рольдан
76'
74'
Замена
K. Pierre
️️️️
G. Zusi
74'
Замена
Р. Эспиноза
️️️️
Ф. Эрнандес
ГОЛ! 2:0!
Д. Моррис
71'
Желтая карточка
Д. Моррис
65'
ГОЛ! 1:0!
W. Bruin
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
5
Нуху Толо
ЛЗ
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
25
Джексон Раген
ЦЗ
16
Алекс Рольдан
ПЗ
13
Джордан Моррис
ЛВ
7
Кристиан Рольдан
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
29
Will Bruin
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Канзаc Сити
29
Timothy Melia
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
77
Николя Изима-Мирен
ЦЗ
8
Graham Zusi
ЦЗ
28
Кэмерон Дюк
ПЗ
77
Джонни Расселл
ЦП
21
Фелипе Эрнандес
ЦП
54
R. Walter
ЦП
20
Даниэль Шаллой
ЦФ
11
Khiry Shelton
ЦФ
22
Logan Ndenbe
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
94
Jimmy Medranda
ЦЗ
6
Дэнни Лейва
ЦП
99
Dylan Teves
ЦП
12
Fredy Montero
ЦФ
92
Abdoulaye Cissoko
ЦФ
7
Лео Чу
ЦФ
Канзаc Сити
2
Kayden Pierre
ЦЗ
6
Роберт Володер
ЦЗ
8
Джейк Дэвис
ЦП
44
Бен Свит
ЦП
17
Jake Davis
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
16
Ориоль Росель
ЦП
10
Маринос Ционис
ЦФ
48
Kaveh Rad
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
4-4-1-1
24
Фрай
5
Толо
28
Гомес Андраде
25
Раген
16
Рольдан
7
Рольдан
11
Русняк
14
Лодейро
22
Роу
13
Моррис
29
4-3-3
29
28
Дюк
77
Изима-Мирен
8
3
Фонтас
77
Расселл
21
Эрнандес
54
22
11
20
Шаллой
22
Роу
94
94
22
Роу
11
Русняк
6
Лейва
6
Лейва
11
Русняк
14
Лодейро
12
12
14
Лодейро
28
Гомес Андраде
92
92
28
Гомес Андраде
8
2
2
8
22
44
Свит
44
Свит
22
21
Эрнандес
15
Эспиноза
15
Эспиноза
21
Эрнандес
77
Расселл
10
Ционис
10
Ционис
77
Расселл
Остались в запасе
Сиэтл
Канзаc Сити
30
Stefan Cleveland
ВР
99
Dylan Teves
ЦП
7
Лео Чу
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
6
Роберт Володер
ЦЗ
8
Джейк Дэвис
ЦП
17
Jake Davis
ЦП
16
Ориоль Росель
ЦП
48
Kaveh Rad
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
30
Stefan Cleveland
ВР
99
Dylan Teves
ЦП
7
Лео Чу
ЦФ
Остались в запасе
6
Роберт Володер
ЦЗ
8
Джейк Дэвис
ЦП
17
Jake Davis
ЦП
16
Ориоль Росель
ЦП
48
Kaveh Rad
ЦФ
1
John Pulskamp
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Сиэтл - Канзаc Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
Люмен Филд
Новости команд
Все
Сиэтл
Канзаc Сити
Клуб РПЛ начал переговоры с Шапи
23 ноября
Российский игрок покинул клуб МЛС
20 ноября
3
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
5 ноября
1
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
«Лос-Анджелес» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.9
24 мая
«Атлетико» приобрел полузащитника сборной Мексики за 3 миллиона
3 февраля
МЛС. Гол и передача Месси помогли «Интер Майами» победить «Сиэтл»
2025.09.17 07:50
Месси обвинили в угрозах в адрес игрока МЛС
2025.09.04 14:16
Бускетс ударил игрока «Сиэтла» кулаком в подбородок
2025.09.01 15:00
1
Клуб РПЛ начал переговоры с Шапи
23 ноября
Российский игрок покинул клуб МЛС
20 ноября
3
Шапи может покинуть МЛС из-за проблем с грин-картой
5 ноября
1
МЛС. Клуб Миранчука не попал в плей-офф, Месси остался без голевых действий во 2-й игре подряд
29 октября
1
Клуб с россиянином первым лишился шансов на плей-офф МЛС, Месси отметился ассистом
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+