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Расписание матчей
МЛС 2026
Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз
Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 24 апреля 2022
Орландо Сити
24.04.2022, воскресенье, 22:30
США. МЛС, 12 тур
0 : 3
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
26'
Лукиньяс
48'
К. Кассерес
88'
Л. Морган (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз
90'
+1
Замена
T. Barlow
️️️️
К. Кассерес
88'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Л. Морган
83'
Желтая карточка
К. Мигел
Замена
С. ван дер Ватер
️️️️
Ф. Торрес
82'
Замена
С. Мендес
️️️️
С. Араухо
82'
58'
Замена
П. Климала
️️️️
Э. Флетчер
48'
ГОЛ! 0:2!
К. Кассерес
Замена
Т. Уильямс
️️️️
Ж. Урсо
46'
Замена
Б. Мичел
️️️️
Пато
46'
46'
Замена
Д. Йервуд
️️️️
Лукиньяс
Желтая карточка
Ж. Урсо
45'
+3
42'
Желтая карточка
Л. Морган
42'
Желтая карточка
Лукиньяс
41'
Желтая карточка
Ш. Неалис
33'
Желтая карточка
Э. Флетчер
26'
ГОЛ! 0:1!
Лукиньяс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орландо Сити
1
Педро Галлезе
ВР
8
Жоау Моутинью
ЛЗ
6
Робин Янссон
ЦЗ
21
Родриго Шлегель
ЦЗ
13
Руан
ПЗ
11
Факундо Торрес
ЛВ
10
Маурисио Перейра
ЦП
5
Сесар Араухо
ЦП
30
Жуниор Урсо
ЦП
12
Пато
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Карлос Мигел
ВР
33
Аарон Лонг
ЦЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
12
Том Эдвардс
ЦЗ
25
Фрэнки Амайя
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
82
Лукиньяс
АП
47
Джон Толкин
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
11
Эшли Флетчер
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Орландо Сити
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
21
Томас Уильямс
ЦЗ
24
Кайл Смит
ПЗ
91
Бенжи Мичел
ЛВ
32
Себастьян Мендес
ОП
8
Андрес Переа
ОП
34
Джоуи ДеЗарт
ОП
18
Сильвестр ван дер Ватер
ПВ
27
Jack Lynn
ЦФ
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
33
Lucas Monzón
ЦЗ
24
Даниэль Эдельман
ЦП
12
Дилан Неалис
ЦФ
16
Дрю Йервуд
ЦФ
28
Zach Ryan
ЦФ
16
Tom Barlow
ЦФ
9
Патрик Климала
ЦФ
4-3-1-2
1
Галлезе
8
Моутинью
6
Янссон
21
Шлегель
13
Руан
10
Перейра
5
Араухо
30
Урсо
11
Торрес
9
Кара
12
Пато
3-3-1-3
31
Мигел
33
Лонг
13
Неалис
12
Эдвардс
25
Амайя
23
Кассерес
90
Морган
82
Лукиньяс
11
Флетчер
22
47
Толкин
5
Араухо
32
Мендес
32
Мендес
5
Араухо
30
Урсо
21
Уильямс
21
Уильямс
30
Урсо
12
Пато
91
Мичел
91
Мичел
12
Пато
11
Торрес
18
ван дер Ватер
18
ван дер Ватер
11
Торрес
82
Лукиньяс
16
Йервуд
16
Йервуд
82
Лукиньяс
23
Кассерес
16
16
23
Кассерес
11
Флетчер
9
Климала
9
Климала
11
Флетчер
Остались в запасе
Орландо Сити
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
24
Кайл Смит
ПЗ
8
Андрес Переа
ОП
34
Джоуи ДеЗарт
ОП
27
Jack Lynn
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
18
Ryan Meara
ВР
33
Lucas Monzón
ЦЗ
24
Даниэль Эдельман
ЦП
12
Дилан Неалис
ЦФ
28
Zach Ryan
ЦФ
Главный тренер
Герхард Штрубер
Остались в запасе
31
Мэйсон Стайдухар
ВР
24
Кайл Смит
ПЗ
8
Андрес Переа
ОП
34
Джоуи ДеЗарт
ОП
27
Jack Lynn
ЦФ
Остались в запасе
18
Ryan Meara
ВР
33
Lucas Monzón
ЦЗ
24
Даниэль Эдельман
ЦП
12
Дилан Неалис
ЦФ
28
Zach Ryan
ЦФ
Главный тренер
Оскар Пареха
Главный тренер
Герхард Штрубер
Статистика матча Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Орландо Сити
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Шарлотт
4 : 0
31.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Орландо Сити
2 : 2
25.10.2026
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
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