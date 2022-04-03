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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Нэшвилл
Коламбус - Нэшвилл: обзор матча 03 апреля 2022
Коламбус
03.04.2022, воскресенье, 01:00
США. МЛС, 7 тур
0 : 1
Завершен
Нэшвилл
28'
А. Мьюил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коламбус - Нэшвилл
90'
+5
Желтая карточка
Л. Хаакенсон
Желтая карточка
Артур
90'
+3
81'
Замена
A. Arnaud Loba
️️️️
С. Джей Сапонг
81'
Замена
Л. Хаакенсон
️️️️
Р. Леаль
79'
Желтая карточка
А. Мьюил
Замена
А. Мэцан
️️️️
Л. Диас
78'
76'
Желтая карточка
С. Джей Сапонг
72'
Замена
А. Годой
️️️️
T. Anunga
71'
Замена
У. Циммерман
️️️️
Э. Миллер
Желтая карточка
Л. Диас
66'
Замена
Y. Yeboah
️️️️
Д. Этьенн
60'
Замена
М. Берри
️️️️
Г. Зардес
60'
Желтая карточка
Д. Этьенн
55'
28'
ГОЛ! 0:1!
А. Мьюил
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
5
Милош Дегенек
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
31
Стивен Морейра
ЦЗ
6
Артур
ЦП
11
Деррик Этьенн
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
7
Педру Сантуш
ЦП
10
Лукас Зелараян
АП
11
Луис Диас
ЦФ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
15
Эрик Миллер
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
54
Sean Davis
ЦП
11
Рэнделл Леаль
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
5
Jack Maher
ЦФ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЦФ
27
Tah Anunga
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Коламбус
24
Evan Bush
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
12
James Igbekeme
ЦП
25
Шон Завадски
ЦП
7
Yaw Yeboah
ЦП
14
Marlon Hairston
ЦП
23
Александру Мэцан
АП
27
Мигел Берри
ЦФ
9
Erik Hurtado
ЦФ
Нэшвилл
35
Bryan Meredith
ВР
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
20
Анибал Годой
ЦП
70
Handwalla Bwana
ЦФ
26
Люк Хаакенсон
ЦФ
9
Aké Arnaud Loba
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
3-4-1-2
89
Ром
5
Дегенек
6
Менса
31
Морейра
6
Артур
6
7
Сантуш
11
Этьенн
10
Зелараян
9
Зардес
11
Диас
2-4-4
1
15
Миллер
4
11
Леаль
19
Мьюил
10
Мухтар
54
27
23
Вашингтон
9
Сапонг
5
11
Этьенн
7
7
11
Этьенн
11
Диас
23
Мэцан
23
Мэцан
11
Диас
9
Зардес
27
Берри
27
Берри
9
Зардес
15
Миллер
25
Циммерман
25
Циммерман
15
Миллер
27
20
Годой
20
Годой
27
11
Леаль
26
Хаакенсон
26
Хаакенсон
11
Леаль
9
Сапонг
9
9
9
Сапонг
Остались в запасе
Коламбус
Нэшвилл
24
Evan Bush
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
12
James Igbekeme
ЦП
25
Шон Завадски
ЦП
14
Marlon Hairston
ЦП
9
Erik Hurtado
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
35
Bryan Meredith
ВР
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
70
Handwalla Bwana
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Остались в запасе
24
Evan Bush
ВР
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
12
James Igbekeme
ЦП
25
Шон Завадски
ЦП
14
Marlon Hairston
ЦП
9
Erik Hurtado
ЦФ
Остались в запасе
35
Bryan Meredith
ВР
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
70
Handwalla Bwana
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
22
Джош Бауэр
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Гэри Смит
Статистика матча Коламбус - Нэшвилл
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
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