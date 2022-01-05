Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Кубок
Леганес - Реал Сосьедад
Леганес - Реал Сосьедад: обзор матча 05 января 2022
Леганес
05.01.2022, среда, 18:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
2 : 3
Завершен
Реал Сосьедад
60'
J. Munoz
70'
J. Munoz
8'
А. Исак
43'
М. Оярсабаль
74'
М. Оярсабаль (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Леганес - Реал Сосьедад
Желтая карточка
Х. Кинтилья
90'
Желтая карточка
B. Garcés
86'
Замена
B. Garcés
️️️️
J. Munoz
81'
81'
Замена
Х. Лобете
️️️️
А. Исак
81'
Замена
Д. Сильва
️️️️
Й. Оласагасти
74'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
М. Оярсабаль
ГОЛ! 2:2!
J. Munoz
Пас отдал
С. Сиссе
70'
Замена
С. Сиссе
️️️️
Л. Ранджелович
61'
Замена
Н. Гарсия
️️️️
Х. Эрасо
61'
ГОЛ! 1:2!
J. Munoz
Пас отдал
Л. Ранджелович
60'
Замена
Х. Мануэль Арнайц
️️️️
Ш. Дукур
55'
Замена
Р. Пардо
️️️️
Х. Баутиста
55'
46'
Замена
Порту
️️️️
А. Янузай
43'
ГОЛ! 0:2!
М. Оярсабаль
Пас отдал
Й. Оласагасти
Желтая карточка
У. Бустинса
32'
Желтая карточка
S. Merino
21'
8'
ГОЛ! 0:1!
А. Исак
Пас отдал
А. Янузай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
25
Иван Вильяр
ВР
26
Javi Rubio
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
55
Серхио Гонсалес
ЦЗ
6
Хави Кинтилья
ЦЗ
8
Шейк Дукур
ОП
14
Хави Эрасо
ЦП
77
Лазар Ранджелович
ПВ
9
J. Munoz
ЦФ
9
Sabin Merino
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Реал Сосьедад
13
Мэтью Райан
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
8
Йон-Андер Оласагасти
ЦП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Леганес
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
8
Сейдуба Сиссе
ЦЗ
11
Наим Гарсия
ЦП
14
Рубен Пардо
ЦП
18
Borja Garcés
ЦФ
13
Asier Riesgo
ЦФ
28
David Alba
ЦФ
23
Луис Переа
ЦФ
11
Йоэл Барсенас
ЦФ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
6
Андер Гевара
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
12
Рафинья
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Порту
ПВ
24
Хулен Лобете
ЦФ
4-1-1-1-3
25
Вильяр
26
55
Гонсалес
6
Кинтилья
5
Бустинса
8
Дукур
14
Эрасо
77
Ранджелович
9
Баутиста
9
9
4-3-2-1
13
Райан
2
Сальдуа
16
Пачеко
24
Ле Норман
15
Рико
23
Мерино
36
Субименди
8
Оласагасти
24
Янузай
10
Оярсабаль
9
Исак
77
Ранджелович
8
Сиссе
8
Сиссе
77
Ранджелович
14
Эрасо
11
Гарсия
11
Гарсия
14
Эрасо
9
Баутиста
14
Пардо
14
Пардо
9
Баутиста
9
18
18
9
8
Дукур
11
Арнайц
11
Арнайц
8
Дукур
8
Оласагасти
21
Сильва
21
Сильва
8
Оласагасти
24
Янузай
10
Порту
10
Порту
24
Янузай
9
Исак
24
Лобете
24
Лобете
9
Исак
Остались в запасе
Леганес
Реал Сосьедад
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
13
Asier Riesgo
ЦФ
28
David Alba
ЦФ
23
Луис Переа
ЦФ
11
Йоэл Барсенас
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
1
Алекс Ремиро
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
6
Андер Гевара
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
12
Рафинья
ЦП
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Остались в запасе
15
Хави Эрнандес
ЛЗ
13
Asier Riesgo
ЦФ
28
David Alba
ЦФ
23
Луис Переа
ЦФ
11
Йоэл Барсенас
ЦФ
Остались в запасе
1
Алекс Ремиро
ВР
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
6
Андер Гевара
ЦП
7
Найс Джуара
ЦП
12
Рафинья
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Статистика матча Леганес - Реал Сосьедад
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
Новости команд
Все
Леганес
Реал Сосьедад
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Реал Сосьедад» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:55
Ла Лига: шансы «Расинга» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Мората нашел новый клуб
28 августа
«Динамо» интересовалось вингером из испанского клуба
25 июня
«Сочи» нацелился на испанского форварда
2025.09.10 15:21
1
Игрок «Леганеса» хочет уйти в декретный отпуск
2025.08.21 00:24
1
Раскрыты клубы, пытавшиеся перехватить Тикнизяна у «Црвены Звезды»
2025.06.23 21:21
Лига Европы: шансы «Кристал Пэлас» и «Реал Сосьедад» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 10:55
Ла Лига: шансы «Расинга» и «Реал Сосьедада» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Агент Захаряна предъявил Карпину: «Устраивал рулетку с вызовами»
9 ноября
16
«Реал Сосьедад» – «Райо Вальекано»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Реал Сосьедада» и «Райо Вальекано» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+