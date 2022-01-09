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Расписание матчей
Англия. Кубок
Кардифф - Престон
Кардифф - Престон: обзор матча 09 января 2022
Кардифф
09.01.2022, воскресенье, 17:00
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 1
Завершен
Престон
42'
И. Дэвис
54'
Д. Джонсон (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Кардифф - Престон
113'
Желтая карточка
А. Брауне
104'
Замена
А. Брауне
️️️️
Д. Джонсон
Замена
Т. Санг
️️️️
М. Пак
100'
93'
Замена
Ч. Эванс
️️️️
Ш. Магуайр
Замена
K. Evans
️️️️
И. Дэвис
91'
80'
Замена
Б. Уайтмэн
️️️️
Р. Ледсон
80'
Замена
J. Harrop
️️️️
А. Маккэнн
Замена
Р. Уинтл
️️️️
Р. Колуилл
75'
Желтая карточка
П. Нг
63'
58'
Замена
С. Синклейр
️️️️
Э. Риис
54'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Джонсон
ГОЛ! 1:0!
И. Дэвис
Пас отдал
М. Пак
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
3
Кирон Браун
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
38
Перри Нг
ПЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
10
Рубин Колуилл
АП
3
Джоэл Баган
ЦФ
39
Исаак Дэвис
ЦФ
17
Джеймс Коллинс
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Престон
1
Даниэль Иверсен
ВР
32
Джош Ирл
ЛЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
4
Сепп ван ден Берг
ЦЗ
44
Брэд Поттс
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
8
Алистер Маккэнн
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
17
Эмиль Риис
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Кардифф
31
George Ratcliffe
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
34
Эли Кинг
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
10
Том Санг
ЦФ
24
Райан Уинтл
ЦФ
7
Kieron Evans
ЦФ
29
Keenan Patten
ЦФ
Престон
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
7
Скотт Синклейр
ЦП
25
Josh Harrop
ЦП
8
Алан Брауне
ЦП
8
Бен Уайтмэн
ЦП
1
Matthew Hudson
ЦФ
17
Чед Эванс
ЦФ
4-2-1-3
12
Филлипс
35
Нельсон
3
Браун
23
Моррисон
38
Нг
6
Волкс
7
Пак
10
Колуилл
17
Коллинс
39
Дэвис
3
Баган
4-4-2
1
Иверсен
5
Бауэр
8
Каннингэм
4
ван ден Берг
32
Ирл
4
Ледсон
8
Маккэнн
14
Джонсон
44
Поттс
24
Магуайр
17
Риис
7
Пак
10
Санг
10
Санг
7
Пак
10
Колуилл
24
Уинтл
24
Уинтл
10
Колуилл
39
Дэвис
7
7
39
Дэвис
17
Риис
7
Синклейр
7
Синклейр
17
Риис
8
Маккэнн
25
25
8
Маккэнн
14
Джонсон
8
Брауне
8
Брауне
14
Джонсон
4
Ледсон
8
Уайтмэн
8
Уайтмэн
4
Ледсон
24
Магуайр
17
Эванс
17
Эванс
24
Магуайр
Остались в запасе
Кардифф
Престон
31
George Ratcliffe
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
34
Эли Кинг
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
29
Keenan Patten
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
1
Matthew Hudson
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Остались в запасе
31
George Ratcliffe
ВР
44
Эден Флинт
ЦЗ
25
Марк МакГиннес
ЦЗ
34
Эли Кинг
ЦП
9
Марк Харрис
ЦП
29
Keenan Patten
ЦФ
Остались в запасе
6
Лайам Линдсэй
ЦЗ
14
Джордан Стори
ЦЗ
2
Джо Рафферти
ЦЗ
1
Matthew Hudson
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Главный тренер
Алекс Нил
Статистика матча Кардифф - Престон
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Суонси
- : -
29.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Престон
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Престон
- : -
28.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
0 : 4
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Информация о матче
Стадион:
Кардифф Сити
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