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Расписание матчей
Англия. Кубок
Халл Сити - Эвертон
Халл Сити - Эвертон: обзор матча 08 января 2022
Халл Сити
08.01.2022, суббота, 20:30
Англия. Кубок, 1/32 финала
2 : 3
Завершен
Эвертон
1'
Т. Смит
71'
Р. Лонгман
21'
Д. Грей
31'
А. Гомеш
99'
Э. Таунсенд
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Халл Сити - Эвертон
117'
Замена
Д. Тосун
️️️️
Х. Саломон Рондон
114'
Желтая карточка
Б. Годфри
Замена
J. Hinds
️️️️
Т. Смит
106'
106'
Замена
Л. Доббин
️️️️
Д. Грей
99'
ГОЛ! 2:3!
Э. Таунсенд
Пас отдал
Ж. Гбамен
Желтая карточка
T. Huddlestone
90'
+5
88'
Замена
Ж. Гбамен
️️️️
А. Гомеш
74'
Замена
А. Дукуре
️️️️
Д. Кенни
ГОЛ! 2:2!
Р. Лонгман
Пас отдал
Д. Монкур
71'
65'
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
Э. Гордон
Замена
Д. Монкур
️️️️
Г. Доэрти
63'
Замена
T. Huddlestone
️️️️
Р. Смолвуд
63'
Замена
Р. Лонгман
️️️️
R. Williams
63'
45'
+1
Желтая карточка
В. Миколенко
31'
ГОЛ! 1:2!
А. Гомеш
Пас отдал
Д. Кенни
21'
ГОЛ! 1:1!
Д. Грей
Пас отдал
Э. Гордон
ГОЛ! 1:0!
Т. Смит
Пас отдал
Д. Хонимэн
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Халл Сити
1
Натан Бакстер
ВР
5
ДиШон Бернард
ЦЗ
15
Шон МакЛафлин
ЦЗ
23
Кин Льюис-Поттер
ЛВ
10
Джордж Хонимэн
ЦП
21
Ричард Смолвуд
ЦП
39
Том Ивс
ЦФ
14
Randell Williams
ЦФ
29
Тайлер Смит
ЦФ
5
Грег Доэрти
ЦФ
24
Джейкоб Гривз
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
Эвертон
31
Асмир Бегович
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
17
Энтони Гордон
ЛВ
10
Демарай Грей
ЛВ
20
Андре Гомеш
ЦП
25
Аллан
ЦП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Халл Сити
13
Мэтт Ингрэм
ВР
38
Jevon Mills
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
8
Мэтт Смит
ЦП
47
Райан Лонгман
ЦФ
19
Брендон Флеминг
ЦФ
7
Энди Кэннон
ЦФ
44
Tom Huddlestone
ЦФ
39
Josh Hinds
ЦФ
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
11
Льюис Доббин
ЛВ
5
Жан-Филипп Гбамен
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
21
Тайлер Оньянго
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
23
Дженк Тосун
ЦФ
2-2-1-5
1
Бакстер
5
Бернард
15
МакЛафлин
10
Хонимэн
21
Смолвуд
23
Льюис-Поттер
14
24
Гривз
5
Доэрти
29
Смит
39
Ивс
3-2-2-2-1
31
Бегович
3
Кенни
5
Кин
4
Годфри
23
Коулмен
16
Миколенко
20
Гомеш
25
Аллан
17
Гордон
10
Грей
23
Рондон
5
Доэрти
20
Монкур
20
Монкур
5
Доэрти
14
47
Лонгман
47
Лонгман
14
21
Смолвуд
44
44
21
Смолвуд
29
Смит
39
39
29
Смит
20
Гомеш
5
Гбамен
5
Гбамен
20
Гомеш
3
Кенни
6
Дукуре
6
Дукуре
3
Кенни
10
Грей
11
Доббин
11
Доббин
10
Грей
17
Гордон
25
Таунсенд
25
Таунсенд
17
Гордон
23
Рондон
23
Тосун
23
Тосун
23
Рондон
Остались в запасе
Халл Сити
Эвертон
13
Мэтт Ингрэм
ВР
38
Jevon Mills
ЦЗ
8
Мэтт Смит
ЦП
19
Брендон Флеминг
ЦФ
7
Энди Кэннон
ЦФ
Главный тренер
Сергей Якирович
1
Джордан Пикфорд
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
21
Тайлер Оньянго
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
13
Мэтт Ингрэм
ВР
38
Jevon Mills
ЦЗ
8
Мэтт Смит
ЦП
19
Брендон Флеминг
ЦФ
7
Энди Кэннон
ЦФ
Остались в запасе
1
Джордан Пикфорд
ВР
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
2
Нэйтан Паттерсон
ПЗ
21
Тайлер Оньянго
ЦП
Главный тренер
Сергей Якирович
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Халл Сити - Эвертон
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Кристал Пэлас
- : -
29.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Халл Сити
2 : 2
31.10.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Халл Сити
1 : 1
25.10.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Фулхэм
1 : 0
17.10.2026
Халл Сити
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
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