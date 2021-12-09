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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания - Уганда
Танзания - Уганда: обзор матча 09 декабря 2021
Танзания
09.12.2021, четверг, 16:30
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 2
Завершен
Уганда
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Танзания - Уганда
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Танзания
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания
0 : 0
09.06.2026
Руанда
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания
0 : 0
05.06.2026
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Макао
0 : 6
29.03.2026
Танзания
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Марокко
1 : 0
04.01.2026
Танзания
Кубок африканских наций, 3 тур
Танзания
1 : 1
30.12.2025
Тунис
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
1 : 1
05.10.2026
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
0 : 2
02.10.2026
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Занзибар
0 : 0
11.06.2026
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
0 : 0
08.06.2026
Мадагаскар
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