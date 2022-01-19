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Расписание матчей
Германия. Кубок
Герта - Унион
Герта - Унион: обзор матча 19 января 2022
Герта
19.01.2022, среда, 22:45
Германия. Кубок, 1/8 финала
2 : 3
Завершен
Унион
54'
Р. Хедира (АГ)
90+5'
С. Сердар
11'
А. Фогльзаммер
50'
Н. Штарк (АГ)
55'
Р. Кнохе
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Герта - Унион
ГОЛ! 2:3!
С. Сердар
90'
+5
89'
Замена
П. Эккель
️️️️
Д. Хайнц
Замена
Д. Зелке
️️️️
В. Дарида
87'
Замена
К. Боатенг
️️️️
С. Аскасибар
75'
71'
Замена
К. Триммель
️️️️
Ю. Рюэрсон
71'
Замена
Ш. Бекер
️️️️
М. Крузе
63'
Замена
Г. Харагучи
️️️️
Л. Озтюнали
63'
Замена
К. Беренс
️️️️
А. Фогльзаммер
Замена
Л. Гехтер
️️️️
Н. Штарк
58'
55'
ГОЛ! 1:3!
Р. Кнохе
Пас отдал
Б. Очипка
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Р. Хедира
54'
50'
ГОЛ в свои ворота! 0:2!
Н. Штарк
Замена
М. Маолида
️️️️
М. Рихтер
46'
Замена
П. Пекарик
️️️️
Л. Клюнтер
46'
43'
Желтая карточка
Л. Озтюнали
Желтая карточка
С. Сердар
16'
11'
ГОЛ! 0:1!
А. Фогльзаммер
Пас отдал
М. Крузе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Герта
1
Александер Шволов
ВР
7
Максимилиан Миттельштадт
ЛЗ
4
Никлас Штарк
ЦЗ
28
Дедрик Боята
ЦЗ
24
Лукас Клюнтер
ПЗ
29
Люка Тусар
ОП
16
Владимир Дарида
ЦП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
8
Суат Сердар
ЦП
5
Марко Рихтер
ПВ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Унион
16
Андреас Люте
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
21
Гриша Премель
ЦП
21
Левин Озтюнали
АП
10
Макс Крузе
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Герта
53
Оливер Кристенсен
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
44
Линус Гехтер
ЦЗ
22
Петер Пекарик
ПЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
9
Дави Зелке
ЦФ
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
8
Кевин Мевальд
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Кевин Беренс
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Шволов
7
Миттельштадт
4
Штарк
28
Боята
24
Клюнтер
29
Тусар
16
Дарида
25
Аскасибар
8
Сердар
5
Рихтер
19
Бельфодиль
3-3-1-1-2
16
Люте
31
Кнохе
3
Хайнц
32
Баумгартль
26
Рюэрсон
8
Хедира
5
Очипка
21
Премель
21
Озтюнали
9
Фогльзаммер
10
Крузе
4
Штарк
44
Гехтер
44
Гехтер
4
Штарк
24
Клюнтер
22
Пекарик
22
Пекарик
24
Клюнтер
25
Аскасибар
27
Боатенг
27
Боатенг
25
Аскасибар
5
Рихтер
9
Маолида
9
Маолида
5
Рихтер
16
Дарида
9
Зелке
9
Зелке
16
Дарида
3
Хайнц
6
Эккель
6
Эккель
3
Хайнц
26
Рюэрсон
28
Триммель
28
Триммель
26
Рюэрсон
21
Озтюнали
78
Харагучи
78
Харагучи
21
Озтюнали
10
Крузе
23
Бекер
23
Бекер
10
Крузе
9
Фогльзаммер
9
Беренс
9
Беренс
9
Фогльзаммер
Остались в запасе
Герта
Унион
53
Оливер Кристенсен
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
Главный тренер
Тайфун Коркут
1
Фредерик Реннов
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
5
Кэита Эндо
ЛВ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
53
Оливер Кристенсен
ВР
21
Марвин Платтенхардт
ЛЗ
31
Мартон Дардаи
ЦЗ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
Остались в запасе
1
Фредерик Реннов
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
8
Кевин Мевальд
ЦП
5
Кэита Эндо
ЛВ
Главный тренер
Тайфун Коркут
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Герта - Унион
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Энерги
0 : 4
22.11.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Едделох
0 : 2
28.10.2026
Герта
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Герта
1 : 0
24.10.2026
Арминия
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
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