Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ХИК - ЛАСК
ХИК - ЛАСК: обзор матча 16 сентября 2021
ХИК
16.09.2021, четверг, 19:45
Лига конференций, группа A, 1 тур
0 : 2
Завершен
ЛАСК
17'
Д. Марешич
89'
К. Моншейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ХИК - ЛАСК
89'
ГОЛ! 0:2!
К. Моншейн
Пас отдал
С. Хорват
88'
Желтая карточка
М. Поцман
Замена
Э. Олусанья
️️️️
Л. Карлос Мурильо
86'
Желтая карточка
Жаир
80'
79'
Замена
Х. Балич
️️️️
Т. Гойгингер
79'
Замена
Р. Реннер
️️️️
Д. Марешич
77'
Желтая карточка
С. Хорват
Замена
Д. Браун
️️️️
С. Хостикка
70'
64'
Замена
Л. Гргич
️️️️
Д. Холланд
64'
Замена
К. Моншейн
️️️️
М. Карамоко
55'
Замена
С. Хорват
️️️️
Х. Хонг
Замена
️️️️
С. Вяяняйнен
46'
31'
Желтая карточка
Я. Боллер
17'
ГОЛ! 0:1!
Д. Марешич
Пас отдал
Я. Боллер
11'
Желтая карточка
Ф. Флеккер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХИК
16
Валлтери Морен
ЦЗ
5
Даниэль О'Шонесси
ЦЗ
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
10
Лукас Лингман
ЦП
9
Филип Валенчич
АП
7
Сантери Хостикка
ЦФ
1
Хуго Кето
ЦФ
5
Миро Тенхо
ЦФ
13
Луис Карлос Мурильо
ЦФ
7
Жаир
ЦФ
9
Рупи Риски
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
15
Дарио Марешич
ЦЗ
33
Феликс Лукенедер
ЦЗ
8
Джеймс Холланд
ОП
34
Петер Михорль
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
34
Ян Боллер
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
20
Хен-Сок Хонг
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
ХИК
79
Матиас Ниемела
ВР
20
Тим Спарв
ЦП
21
Энтони Олусанья
ЦФ
30
Якоб Таннандер
ЦФ
5
Бубакар Джало
ЦФ
2
Матти Пелтола
ЦФ
10
Себастьян Дальстрем
ЦФ
34
Таддеус Нкенг
ЦФ
24
Дэвид Браун
ЦФ
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
12
Николас Польстер
ВР
36
Рене Реннер
ЦП
8
Лукас Гргич
ЦП
30
Саша Хорват
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
14
Кристоф Моншейн
ЦФ
11
Кеито Накамура
ЦФ
2-2-1-5
16
Морен
5
О'Шонесси
6
Вяяняйнен
10
Лингман
9
Валенчич
5
Тенхо
9
Риски
7
Жаир
13
Мурильо
1
Кето
2-1-1-1-5
30
Шлагер
15
Марешич
33
Лукенедер
8
Холланд
34
Михорль
29
Флеккер
9
Карамоко
36
Гойгингер
20
Хонг
19
Поцман
34
Боллер
13
Мурильо
21
Олусанья
21
Олусанья
13
Мурильо
7
Хостикка
24
Браун
24
Браун
7
Хостикка
15
Марешич
36
Реннер
36
Реннер
15
Марешич
8
Холланд
8
Гргич
8
Гргич
8
Холланд
20
Хонг
30
Хорват
30
Хорват
20
Хонг
36
Гойгингер
18
Балич
18
Балич
36
Гойгингер
9
Карамоко
14
Моншейн
14
Моншейн
9
Карамоко
Остались в запасе
ХИК
ЛАСК
79
Матиас Ниемела
ВР
20
Тим Спарв
ЦП
30
Якоб Таннандер
ЦФ
5
Бубакар Джало
ЦФ
2
Матти Пелтола
ЦФ
10
Себастьян Дальстрем
ЦФ
34
Таддеус Нкенг
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
36
Томас Гебауэр
ВР
12
Николас Польстер
ВР
11
Кеито Накамура
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
79
Матиас Ниемела
ВР
20
Тим Спарв
ЦП
30
Якоб Таннандер
ЦФ
5
Бубакар Джало
ЦФ
2
Матти Пелтола
ЦФ
10
Себастьян Дальстрем
ЦФ
34
Таддеус Нкенг
ЦФ
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
12
Николас Польстер
ВР
11
Кеито Накамура
ЦФ
Главный тренер
Тони Коскела
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча ХИК - ЛАСК
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 32 тур
ХИК
3 : 3
08.11.2026
Оулу
Финляндия. Вейккауслига, 31 тур
ВПС
0 : 4
02.11.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 30 тур
Интер
2 : 4
29.10.2026
ХИК
Финляндия. Вейккауслига, 29 тур
ХИК
2 : 2
25.10.2026
КуПС
Финляндия. Вейккауслига, 28 тур
ХИК
4 : 0
17.10.2026
Гнистан
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Болт Арена
Новости команд
Все
ХИК
ЛАСК
Лига чемпионов. «Галатасарай» выиграл у «Астон Виллы» (1:0), забив сразу после замены Батракова
Вчера, 22:39
5
«Буде-Глимт» – «ЛАСК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 19:35
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Батраков – среди претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
5 ноября
2
ЛАСК – «Слован»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
«Мазервелл» – «ХИК»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«ХИК» – «Мазеруэлл»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
Пукки расплакался по окончании последнего домашнего матча за Финляндию
2025.11.15 14:29
2
«ХИК» – «Арда»: прогноз и ставки на матч 31 июля 2025 с коэффициентом 1.75
2025.07.30 09:32
В матче Лиги конференций одна из команд нанесла 60 ударов по воротам и подала 20 угловых
2025.07.17 22:59
1
Лига чемпионов. «Галатасарай» выиграл у «Астон Виллы» (1:0), забив сразу после замены Батракова
Вчера, 22:39
5
«Буде-Глимт» – «ЛАСК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 19:35
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Батраков – среди претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
5 ноября
2
ЛАСК – «Слован»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+