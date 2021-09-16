Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Мура 05 - Витесс
Мура 05 - Витесс: обзор матча 16 сентября 2021
Мура 05
16.09.2021, четверг, 19:45
Лига конференций, группа G, 1 тур
0 : 2
Завершен
Витесс
30'
С. Тронстад
69'
У. Дарфалу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мура 05 - Витесс
90'
Замена
П. Вруг
️️️️
М. Беро
84'
Замена
Я. Расмуссен
️️️️
Р. Базур
Замена
А. Мароша
️️️️
Ж. Скофлек
79'
Замена
Н. Лорбек
️️️️
А. Козар
79'
Желтая карточка
Т. Хорват
72'
69'
ГОЛ! 0:2!
У. Дарфалу
Пас отдал
М. Виттек
66'
Замена
Л. Опенда
️️️️
У. Таннан
66'
Замена
Д. Хейсман
️️️️
Я. Гбоу
66'
Замена
У. Дарфалу
️️️️
Н. Фредериксен
Замена
Т. Ципот
️️️️
М. Лотрич
46'
Замена
К. Пучко
️️️️
М. Клепач
46'
30'
ГОЛ! 0:1!
С. Тронстад
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мура 05
2
Жан Карничник
ЦЗ
9
Митя Лотрич
ЦП
27
Жига Скофлек
ПВ
77
Станиша Мандич
ЦФ
69
Матко Обрадович
ЦФ
11
Жига Коус
ЦФ
30
Ян Горенц
ЦФ
23
Клемен Штурм
ЦФ
47
Ален Козар
ЦФ
14
Томи Хорват
ЦФ
77
Михаэль Клепач
ЦФ
Витесс
15
Маркус Шуберт
ВР
5
Данило Дехи
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
22
Матуш Беро
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
8
Николай Фредериксен
ЦФ
27
Ромарик Япи
ЦФ
32
Максимилиан Виттек
ЦФ
6
Сондре Тронстад
ЦФ
6
Уссама Таннан
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Мура 05
14
Ник Лорбек
ЦП
17
Амадей Мароша
ЦФ
52
Марко Залокар
ЦФ
12
Лан Ержавец
ЦФ
4
Марин Карамарко
ЦФ
3
Клемен Пучко
ЦФ
11
Тио Ципот
ЦФ
4
Кай Ципот
ЦФ
Витесс
48
Найджел ван Хаверен
ВР
8
Патрик Вруг
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
81
Юлиан Фон Мос
ЦФ
1
Йерун Хувен
ЦФ
6
Энцо Корнелиссе
ЦФ
14
Якоб Расмуссен
ЦФ
23
Дан Хейсман
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
1-1-1-5
2
Карничник
9
Лотрич
27
Скофлек
23
Штурм
77
Клепач
14
Хорват
47
Козар
30
Горенц
2-2-1-5
15
Шуберт
5
Дехи
37
Хайек
22
Беро
23
Базур
34
Гбоу
8
Фредериксен
6
Таннан
6
Тронстад
32
Виттек
27
Япи
47
Козар
14
Лорбек
14
Лорбек
47
Козар
27
Скофлек
17
Мароша
17
Мароша
27
Скофлек
77
Клепач
3
Пучко
3
Пучко
77
Клепач
9
Лотрич
11
Ципот
11
Ципот
9
Лотрич
22
Беро
8
Вруг
8
Вруг
22
Беро
23
Базур
14
Расмуссен
14
Расмуссен
23
Базур
34
Гбоу
23
Хейсман
23
Хейсман
34
Гбоу
6
Таннан
17
Опенда
17
Опенда
6
Таннан
8
Фредериксен
9
Дарфалу
9
Дарфалу
8
Фредериксен
Остались в запасе
Мура 05
Витесс
52
Марко Залокар
ЦФ
12
Лан Ержавец
ЦФ
4
Марин Карамарко
ЦФ
4
Кай Ципот
ЦФ
48
Найджел ван Хаверен
ВР
8
Тони Домджони
ЦП
81
Юлиан Фон Мос
ЦФ
1
Йерун Хувен
ЦФ
6
Энцо Корнелиссе
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Остались в запасе
52
Марко Залокар
ЦФ
12
Лан Ержавец
ЦФ
4
Марин Карамарко
ЦФ
4
Кай Ципот
ЦФ
Остались в запасе
48
Найджел ван Хаверен
ВР
8
Тони Домджони
ЦП
81
Юлиан Фон Мос
ЦФ
1
Йерун Хувен
ЦФ
6
Энцо Корнелиссе
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Статистика матча Мура 05 - Витесс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Мура 05
Словения. Первая Лига, 17 тур
Мура 05
- : -
28.11.2026
Марибор
Словения. Первая Лига, 16 тур
Мура 05
1 : 2
21.11.2026
Браво
Словения. Первая Лига, 15 тур
Копер
1 : 1
07.11.2026
Мура 05
Словения. Первая Лига, 14 тур
Мура 05
0 : 0
01.11.2026
Бринье Гросуплье
Словения. Первая Лига, 13 тур
Радомлье
1 : 1
27.10.2026
Мура 05
Словения. Первая Лига, 12 тур
Мура 05
0 : 0
17.10.2026
НК Нафта Лендава
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Стадион:
Фазанерия
Новости команд
Все
Мура 05
Витесс
Российский футболист завоевал титул в европейском чемпионате
20 апреля
«Сочи» может продать двух игроков
2025.12.17 12:10
1
«Сочи» отдал в аренду белорусского вингера
2025.08.12 16:00
«Голландцы были в шоке»: Караваев рассказал, как Слуцкий «напихал» ему в «Витессе»
2024.08.14 12:59
1
Бывший клуб Слуцкого находится на грани потери профессионального статуса
2024.06.25 15:51
1
Российский футболист завоевал титул в европейском чемпионате
20 апреля
«Сочи» может продать двух игроков
2025.12.17 12:10
1
«Сочи» отдал в аренду белорусского вингера
2025.08.12 16:00
«Рубин» усилился австрийским форвардом
2024.01.25 20:20
2
«Рубин» собирается подписать австрийского нападающего
2024.01.23 09:05
«Голландцы были в шоке»: Караваев рассказал, как Слуцкий «напихал» ему в «Витессе»
2024.08.14 12:59
1
Бывший клуб Слуцкого находится на грани потери профессионального статуса
2024.06.25 15:51
1
Бывший клуб Слуцкого жестко наказали за несоответствие правилам лицензирования
2024.04.19 20:16
«Локомотив» пополнился боснийским форвардом
2024.01.31 12:44
1
«Локомотив» анонсировал трансфер в стиле «Зенита»
2024.01.31 11:57
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+