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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лион - Брондбю
Лион - Брондбю: обзор матча 30 сентября 2021
Лион
30.09.2021, четверг, 19:45
Лига Европы, группа A, 2 тур
3 : 0
Завершен
Брондбю
64'
К. Токо Экамби
71'
К. Токо Экамби
86'
У. Ауа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Брондбю
ГОЛ! 3:0!
У. Ауа
Пас отдал
К. Токо Экамби
86'
84'
Замена
Т. Беркеейет
️️️️
Й. Радошевич
Замена
Х. Кейта
️️️️
Л. Пакета
83'
Замена
Т. Кадевере
️️️️
М. Какере
83'
Замена
М. Густо
️️️️
Л. Дюбуа
82'
73'
Замена
К. Каппис
️️️️
С. Хедлунд
Замена
Р. Шерки
️️️️
Д. Шакири
73'
ГОЛ! 2:0!
К. Токо Экамби
71'
ГОЛ! 1:0!
К. Токо Экамби
Пас отдал
Л. Пакета
64'
63'
Замена
А. Слимане
️️️️
М. Греве
62'
Замена
К. Менса
️️️️
Й. Гаммельбю
Желтая карточка
М. Какере
35'
Желтая карточка
Эмерсон
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Максанс Какере
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
2
Андреас Максе
ЦЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
5
Йосип Радошевич
ЦП
25
Мортен Френдруп
ЦП
17
Матиас Греве
АП
20
Андрийя Павлович
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
16
Малколм Баркола
ВР
17
Энрике
ЛЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
8
Хабиб Кейта
ЦП
10
Райан Шерки
АП
9
Тино Кадевере
ЦФ
29
Брэдли Барколя
ЦФ
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
14
Кевин Менса
ПЗ
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
18
Андреас Пюндт
ЦП
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
12
Кристиан Каппис
ЦП
24
Марко Дивкович
ЦФ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
31
Ягвир Сингх
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Лопеш
33
Эмерсон
20
Дьоманде
3
Да Силва
15
Дюбуа
23
Мендес
8
Какере
10
Ауа
11
Пакета
10
Шакири
9
Экамби
3-2-2-1-2
1
Хермансен
2
Максе
5
Хеггхейм
24
Ростед
5
Брус
19
Гаммельбю
5
Радошевич
25
Френдруп
17
Греве
15
Хедлунд
20
Павлович
15
Дюбуа
27
Густо
27
Густо
15
Дюбуа
11
Пакета
8
Кейта
8
Кейта
11
Пакета
10
Шакири
10
Шерки
10
Шерки
10
Шакири
8
Какере
9
Кадевере
9
Кадевере
8
Какере
19
Гаммельбю
14
Менса
14
Менса
19
Гаммельбю
5
Радошевич
8
Беркеейет
8
Беркеейет
5
Радошевич
17
Греве
20
Слимане
20
Слимане
17
Греве
15
Хедлунд
12
Каппис
12
Каппис
15
Хедлунд
Остались в запасе
Лион
Брондбю
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
16
Малколм Баркола
ВР
17
Энрике
ЛЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
29
Брэдли Барколя
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
30
Томас Миккельсен
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
18
Андреас Пюндт
ЦП
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
24
Марко Дивкович
ЦФ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
31
Ягвир Сингх
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Остались в запасе
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
16
Малколм Баркола
ВР
17
Энрике
ЛЗ
23
Кастелло Люкеба
ЦЗ
39
Бруно Гимарайнс
ЦП
29
Брэдли Барколя
ЦФ
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
12
Микаэл Лумб
ЛЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
18
Андреас Пюндт
ЦП
11
Оскар Фаллениус
ЛВ
24
Марко Дивкович
ЦФ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
31
Ягвир Сингх
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Статистика матча Лион - Брондбю
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
Групама Стэдиум
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