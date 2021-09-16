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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рапид - Генк
Рапид - Генк: обзор матча 16 сентября 2021
Рапид
16.09.2021, четверг, 19:45
Лига Европы, группа H, 1 тур
0 : 1
Завершен
Генк
90+2'
П. Онуачу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - Генк
90'
+3
Замена
М. МакКензи
️️️️
К. Эйтинг
90'
+2
ГОЛ! 0:1!
П. Онуачу
Пас отдал
Д. Ито
Желтая карточка
Т. Шик
89'
Желтая карточка
Д. Петрович
86'
Замена
К. Виммер
️️️️
Л. Граймль
83'
Желтая карточка
Л. Граймль
82'
80'
Желтая карточка
П. Онуачу
Замена
Й. Ауэр
️️️️
М. Ульманн
74'
Замена
К. Кнасмюллнер
️️️️
Т. Фонтас
74'
Замена
Д. Петрович
️️️️
С. Граховац
58'
Замена
Т. Шик
️️️️
К. Аразе
58'
57'
Желтая карточка
Д. Муньос
46'
Замена
М. Трезор
️️️️
Т. Бонгонда
Желтая карточка
Э. Айву
29'
Желтая карточка
М. Ульманн
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
25
Пауль Гартлер
ВР
30
Филип Стойкович
ЦЗ
12
Лео Граймль
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
4
Эмануэль Айву
ЦЗ
15
Срджан Граховац
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
36
Кельвин Аразе
ЦФ
18
Марко Груль
ЦФ
9
Эркан Кара
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Генк
26
Мартен Вандевордт
ВР
3
Херардо Артеага
ЛЗ
26
Джон Лукуми
ЦЗ
46
Карлос Куэста
ЦЗ
27
Даниэль Муньос
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
8
Брайан Хейнен
ЦП
42
Кристиан Торстведт
АП
10
Дзюня Ито
ПВ
10
Тео Бонгонда
ПВ
30
Пол Онуачу
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Рапид
1
Никлас Хедл
ВР
21
Бернхард Унгер
ВР
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
6
Кевин Виммер
ЦЗ
13
Торстен Шик
ЦП
21
Деян Петрович
ЦП
23
Йонас Ауэр
ЦП
28
Кристоф Кнасмюллнер
ЦП
8
Тьерно Балло
ЦФ
49
Коя Китагава
ЦФ
Генк
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Марк МакКензи
ЦЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
18
Симен Юклеред
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
31
Майк Трезор
АП
11
Люка Ойен
АП
99
Ике Угбо
ЦФ
3-2-2-3
25
Гартлер
28
Хофманн
31
Ульманн
4
Айву
12
Граймль
30
Стойкович
15
Граховац
11
Фонтас
9
Кара
18
Груль
36
Аразе
4-1-1-3-1
26
Вандевордт
27
Муньос
26
Лукуми
46
Куэста
3
Артеага
6
Эйтинг
8
Хейнен
10
Бонгонда
42
Торстведт
10
Ито
30
Онуачу
12
Граймль
6
Виммер
6
Виммер
12
Граймль
36
Аразе
13
Шик
13
Шик
36
Аразе
15
Граховац
21
Петрович
21
Петрович
15
Граховац
31
Ульманн
23
Ауэр
23
Ауэр
31
Ульманн
11
Фонтас
28
Кнасмюллнер
28
Кнасмюллнер
11
Фонтас
6
Эйтинг
3
МакКензи
3
МакКензи
6
Эйтинг
10
Бонгонда
31
Трезор
31
Трезор
10
Бонгонда
Остались в запасе
Рапид
Генк
1
Никлас Хедл
ВР
21
Бернхард Унгер
ВР
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
8
Тьерно Балло
ЦФ
49
Коя Китагава
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
1
Тоби Лейсен
ВР
15
Муджаид Садик
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
18
Симен Юклеред
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
11
Люка Ойен
АП
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Остались в запасе
1
Никлас Хедл
ВР
21
Бернхард Унгер
ВР
6
Лукас Шульцбахер
ЦЗ
8
Тьерно Балло
ЦФ
49
Коя Китагава
ЦФ
Остались в запасе
1
Тоби Лейсен
ВР
15
Муджаид Садик
ЦЗ
23
Анхело Пресиадо
ПЗ
18
Симен Юклеред
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
24
Бастьен Тома
ЦП
11
Люка Ойен
АП
99
Ике Угбо
ЦФ
Главный тренер
Дитмар Кюбауэр
Главный тренер
Джон ван ден Бром
Статистика матча Рапид - Генк
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия Л
- : -
28.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
0 : 3
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Эрнст Хаппель
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