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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо Загреб - Вест Хэм
Динамо Загреб - Вест Хэм: обзор матча 16 сентября 2021
Динамо Загреб
16.09.2021, четверг, 19:45
Лига Европы, группа H, 1 тур
0 : 2
Завершен
Вест Хэм
22'
М. Антонио
50'
Д. Райс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Загреб - Вест Хэм
Замена
А. Гояк
️️️️
Л. Иванушец
84'
Замена
Л. Менало
️️️️
М. Оршич
84'
83'
Замена
А. Ярмоленко
️️️️
М. Антонио
83'
Замена
А. Масуаку
️️️️
П. Форнальс
82'
Замена
М. Нобл
️️️️
Д. Райс
Замена
М. Толич
️️️️
Й. Мишич
75'
69'
Замена
Д. Боуэн
️️️️
Н. Влашич
Желтая карточка
Й. Мишич
67'
Замена
С. Мохаррами
️️️️
С. Ристовски
63'
51'
Замена
С. Бенрахма
️️️️
М. Ланзини
50'
ГОЛ! 0:2!
Д. Райс
Замена
Д. Юрич
️️️️
К. Теофил-Катерин
46'
32'
Желтая карточка
М. Ланзини
22'
ГОЛ! 0:1!
М. Антонио
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Загреб
25
Доминик Ливакович
ВР
6
Йосип Шутало
ЦЗ
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
28
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
33
Стефан Ристовски
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
4
Бартол Франьич
ОП
45
Ариян Адеми
ЦП
27
Йосип Мишич
ЦП
17
Лука Иванушец
АП
9
Бруно Петкович
ЦФ
Главный тренер
Дамир Кржнар
Вест Хэм
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Аарон Крессуэлл
ЛЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
6
Исса Диоп
ЦЗ
2
Райан Фредерикс
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
28
Томаш Соучек
ОП
45
Никола Влашич
АП
22
Мануэль Ланзини
АП
8
Пабло Форнальс
АП
18
Майкл Антонио
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Мойес
Динамо Загреб
24
Даниэль Загорац
ВР
23
Даниэль Стефули
ЦЗ
18
Садех Мохаррами
ПЗ
77
Дарио Шпикич
ЛВ
5
Марко Булат
ОП
20
Мартин Батурина
ЦП
10
Марко Толич
АП
14
Амер Гояк
АП
17
Комнен Андрич
ЦФ
66
Эмир Дилавер
ЦФ
9
Дени Юрич
ЦФ
17
Лука Менало
ЦФ
Вест Хэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
12
Даррен Рэндольф
ВР
26
Артур Масуаку
ЛЗ
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
10
Саид Бенрахма
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
16
Марк Нобл
ЦП
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
20
Джаррод Боуэн
ПВ
4-1-2-2-1
25
Ливакович
6
Шутало
5
Лауритсен
28
Теофил-Катерин
33
Ристовски
4
Франьич
45
Адеми
27
Мишич
99
Оршич
17
Иванушец
9
Петкович
4-2-3-1
22
Фабиански
2
Фредерикс
4
Зума
6
Диоп
3
Крессуэлл
41
Райс
28
Соучек
22
Ланзини
8
Форнальс
45
Влашич
18
Антонио
33
Ристовски
18
Мохаррами
18
Мохаррами
33
Ристовски
27
Мишич
10
Толич
10
Толич
27
Мишич
17
Иванушец
14
Гояк
14
Гояк
17
Иванушец
28
Теофил-Катерин
9
Юрич
9
Юрич
28
Теофил-Катерин
99
Оршич
17
Менало
17
Менало
99
Оршич
8
Форнальс
26
Масуаку
26
Масуаку
8
Форнальс
41
Райс
16
Нобл
16
Нобл
41
Райс
22
Ланзини
10
Бенрахма
10
Бенрахма
22
Ланзини
18
Антонио
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
18
Антонио
45
Влашич
20
Боуэн
20
Боуэн
45
Влашич
Остались в запасе
Динамо Загреб
Вест Хэм
24
Даниэль Загорац
ВР
23
Даниэль Стефули
ЦЗ
5
Марко Булат
ОП
20
Мартин Батурина
ЦП
77
Дарио Шпикич
ЛВ
17
Комнен Андрич
ЦФ
66
Эмир Дилавер
ЦФ
Главный тренер
Дамир Кржнар
23
Альфонсе Ареоля
ВР
12
Даррен Рэндольф
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
Главный тренер
Дэвид Мойес
Остались в запасе
24
Даниэль Загорац
ВР
23
Даниэль Стефули
ЦЗ
5
Марко Булат
ОП
20
Мартин Батурина
ЦП
77
Дарио Шпикич
ЛВ
17
Комнен Андрич
ЦФ
66
Эмир Дилавер
ЦФ
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
12
Даррен Рэндольф
ВР
21
Анжело Огбонна
ЦЗ
15
Крейг Доусон
ЦЗ
34
Владимир Цоуфал
ПЗ
2
Бен Джонсон
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
Главный тренер
Дамир Кржнар
Главный тренер
Дэвид Мойес
Статистика матча Динамо Загреб - Вест Хэм
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Динамо Загреб
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Динамо Загреб
3 : 2
22.11.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Вараждин
1 : 3
08.11.2026
Динамо Загреб
Лига Европы, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
05.11.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Рудеш
1 : 0
31.10.2026
Динамо Загреб
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Динамо Загреб
2 : 1
27.10.2026
Риека
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Вест Хэм
- : -
28.11.2026
Сток Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Портсмут
1 : 0
24.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Информация о матче
Стадион:
Максимир
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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