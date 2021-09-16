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Лига Европы 2026/2027
Мидтьюлланд - Лудогорец
Мидтьюлланд - Лудогорец: обзор матча 16 сентября 2021
Мидтьюлланд
16.09.2021, четверг, 19:45
Лига Европы, группа F, 1 тур
1 : 1
Завершен
Лудогорец
3'
Г. Исаксен
32'
К. Десподов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мидтьюлланд - Лудогорец
Желтая карточка
Р. Онидика
85'
Замена
Шарлес
️️️️
П. Систо
85'
Замена
Д. Коолс
️️️️
Паулиньо
85'
Замена
А. Мабиль
️️️️
Ж. Брумадо
75'
74'
Замена
Д. Янков
️️️️
А. Сантана
74'
Замена
О. Вердон
️️️️
Б. Текпетей
60'
Замена
М. Чибота
️️️️
К. Десподов
54'
Замена
П. Сотириу
️️️️
Э. Ману
54'
Замена
Ш. Пинас
️️️️
А. Недялков
44'
Желтая карточка
А. Сантана
35'
Желтая карточка
С. Баджи
32'
ГОЛ! 1:1!
К. Десподов
ГОЛ! 1:0!
Г. Исаксен
Пас отдал
Эвандер
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
28
Эрик Святченко
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
10
Эвандер
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
18
Жуниньо
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Лудогорец
1
Кристиян Калина
ВР
3
Антон Недялков
ЛЗ
23
Жозуэ
ЦЗ
32
Игорь Пластун
ЦЗ
40
Сисиньо
ПЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
5
Клауде Гонсалвеш
ОП
80
Алекс Сантана
ЦП
25
Стефан Баджи
ЦП
77
Кирил Десподов
ПВ
37
Бернард Текпетей
ПВ
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас
Мидтьюлланд
30
Джаред Томпсон
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
18
Оливер Серенсен
ЦП
11
Авер Мабиль
ЦП
29
Оскар Фрауло
ЦП
35
Шарлес
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
9
Виктор Линд
ЦФ
58
Арал Симсир
ЦФ
Лудогорец
22
Сержио Падт
ВР
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
5
Георги Терзиев
ЦЗ
24
Оливье Вердон
ЦЗ
13
Мавис Чибота
ЛВ
8
Доминик Янков
АП
45
Димитар Митков
ЦФ
79
Пиерос Сотириу
ЦФ
4-1-3-2
1
Олафссон
28
Святченко
29
Паулиньо
2
Андерссон
3
Дальсгаард
25
Онидика
10
Эвандер
77
Систо
11
Исаксен
18
Жуниньо
74
Брумадо
4-1-2-3
1
Калина
40
Сисиньо
23
Жозуэ
32
Пластун
3
Недялков
5
Гонсалвеш
80
Сантана
25
Баджи
37
Текпетей
77
Десподов
45
Ману
29
Паулиньо
27
Коолс
27
Коолс
29
Паулиньо
74
Брумадо
11
Мабиль
11
Мабиль
74
Брумадо
77
Систо
35
Шарлес
35
Шарлес
77
Систо
3
Недялков
38
Пинас
38
Пинас
3
Недялков
37
Текпетей
24
Вердон
24
Вердон
37
Текпетей
80
Сантана
8
Янков
8
Янков
80
Сантана
77
Десподов
13
Чибота
13
Чибота
77
Десподов
45
Ману
79
Сотириу
79
Сотириу
45
Ману
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Лудогорец
44
Николас Дир
ЛЗ
30
Джаред Томпсон
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
18
Оливер Серенсен
ЦП
29
Оскар Фрауло
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
9
Виктор Линд
ЦФ
58
Арал Симсир
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
22
Сержио Падт
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
45
Димитар Митков
ЦФ
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас
Остались в запасе
44
Николас Дир
ЛЗ
30
Джаред Томпсон
ВР
3
Даниэль Хег
ЦЗ
18
Оливер Серенсен
ЦП
29
Оскар Фрауло
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
9
Виктор Линд
ЦФ
58
Арал Симсир
ЦФ
Остались в запасе
22
Сержио Падт
ВР
5
Георги Терзиев
ЦЗ
45
Димитар Митков
ЦФ
Главный тренер
Брайан Приске
Главный тренер
Вальдас Дамбраускас
Статистика матча Мидтьюлланд - Лудогорец
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 16 тур
Ботев Враца
- : -
28.11.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 15 тур
Лудогорец
1 : 0
23.11.2026
Дунав
Болгария. Первая лига, 13 тур
Лудогорец
2 : 2
07.11.2026
ЦСКА 1948
Болгария. Первая лига, 14 тур
Локомотив Пл
0 : 3
31.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Болгария. Первая лига, 11 тур
Лудогорец
5 : 0
12.10.2026
Арда
Информация о матче
Стадион:
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