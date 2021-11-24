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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ливерпуль - Порту
Ливерпуль - Порту: обзор матча 24 ноября 2021
Ливерпуль
24.11.2021, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа B, 5 тур
2 : 0
Завершен
Порту
52'
Т. Алькантара
70'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Порту
Желтая карточка
Д. Милнер
88'
Замена
Д. Милнер
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
82'
77'
Замена
М. Груйич
️️️️
М. Урибе
77'
Замена
Т. Мартинес
️️️️
Эванилсон
75'
Желтая карточка
Ч. Мбемба
Замена
Д. Ориги
️️️️
С. Мане
71'
Замена
Фабиньо
️️️️
М. Салах
71'
ГОЛ! 2:0!
М. Салах
Пас отдал
Д. Хендерсон
70'
64'
Замена
Витинья
️️️️
С. Оливейра
64'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
М. Тареми
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
Т. Алькантара
63'
Замена
Э. Робертсон
️️️️
К. Цимикас
63'
ГОЛ! 1:0!
Т. Алькантара
52'
40'
Желтая карточка
М. Урибе
Желтая карточка
И. Конате
29'
25'
Замена
Ф. Кардосо
️️️️
Пепе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
18
Такуми Минамино
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
25
Отавио
ПП
9
Мехди Тареми
ЦФ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
13
Адриан
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
27
Дивок Ориги
ЦФ
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
17
Витинья
ЦП
28
Бруну Кошта
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
17
Хесус Корона
ПВ
11
Тони Мартинес
ЦФ
4-3-3
1
Алиссон
21
Цимикас
32
Матип
16
Конате
3
Уильямс
21
Окслэд-Чемберлен
23
Мортон
6
Алькантара
10
Мане
10
Салах
18
Минамино
4-1-2-1-2
99
Кошта
17
Мариу
99
Мбемба
3
Пепе
12
Сануси
8
Урибе
25
Отавио
27
Оливейра
14
Диас
9
Эванилсон
9
Тареми
21
Цимикас
3
Робертсон
3
Робертсон
21
Цимикас
10
Салах
6
Фабиньо
6
Фабиньо
10
Салах
6
Алькантара
14
Хендерсон
14
Хендерсон
6
Алькантара
21
Окслэд-Чемберлен
20
Милнер
20
Милнер
21
Окслэд-Чемберлен
10
Мане
27
Ориги
27
Ориги
10
Мане
9
Тареми
7
Консейсау
7
Консейсау
9
Тареми
3
Пепе
15
Кардосо
15
Кардосо
3
Пепе
8
Урибе
8
Груйич
8
Груйич
8
Урибе
27
Оливейра
17
Витинья
17
Витинья
27
Оливейра
9
Эванилсон
11
Мартинес
11
Мартинес
9
Эванилсон
Остались в запасе
Ливерпуль
Порту
20
Диогу Жота
ЛВ
1
Куивин Келлехер
ВР
13
Адриан
ВР
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
17
Хесус Корона
ПВ
1
Агустин Маркесин
ВР
18
Венделл
ЛЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
28
Бруну Кошта
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
11
Пепе
ЛВ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Остались в запасе
20
Диогу Жота
ЛВ
1
Куивин Келлехер
ВР
13
Адриан
ВР
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
Остались в запасе
17
Хесус Корона
ПВ
1
Агустин Маркесин
ВР
18
Венделл
ЛЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
28
Бруну Кошта
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
11
Пепе
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Статистика матча Ливерпуль - Порту
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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