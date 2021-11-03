Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ливерпуль - Атлетико
Ливерпуль - Атлетико: обзор матча 03 ноября 2021
Ливерпуль
03.11.2021, среда, 23:00
Лига чемпионов, группа B, 4 тур
2 : 0
Завершен
Атлетико
13'
Д. Жота
21'
С. Мане
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Атлетико
Замена
Н. Филлипс
️️️️
Т. Александер-Арнольд
90'
+4
Желтая карточка
Ж. Матип
90'
+2
Желтая карточка
Д. Жота
85'
Замена
Т. Минамино
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
78'
Замена
Д. Ориги
️️️️
Р. Фирмино
78'
75'
Замена
Х. Серрано
️️️️
А. Корреа
Травма
Р. Фирмино
75'
69'
Замена
Ш. Врсалько
️️️️
Я. Карраско
69'
Замена
М. Кунья
️️️️
Коке
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Фабиньо
59'
59'
Замена
Р. Лоди
️️️️
Ж. Феликс
58'
Замена
Э. Эррера
️️️️
Л. Суарес
Замена
Р. Фирмино
️️️️
С. Мане
46'
39'
Желтая карточка
Коке
38'
Желтая карточка
Л. Суарес
37'
Красная карточка
А. Фелипе
ГОЛ! 2:0!
С. Мане
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
21'
Желтая карточка
С. Мане
15'
ГОЛ! 1:0!
Д. Жота
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
13'
8'
Желтая карточка
М. Эрмосо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
20
Диогу Жота
РФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Атлетико
13
Ян Облак
ВР
10
Янник Карраско
ЛАЗ
20
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
18
Аугусто Фелипе
ЦЗ
22
Марио Эрмосо
ЦЗ
2
Киран Триппьер
ПАЗ
7
Родриго Де Пауль
ЦП
6
Коке
ЦП
10
Анхель Корреа
АП
79
Жоау Феликс
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
23
Тайлер Мортон
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Атлетико
23
Бенжамин Леком
ВР
6
Ренан Лоди
ЛЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
42
Хави Серрано
ЦП
16
Эктор Эррера
ЦП
10
Матеус Кунья
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Алиссон
21
Цимикас
32
Матип
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
14
Хендерсон
21
Окслэд-Чемберлен
10
Мане
10
Салах
20
Жота
3-2-2-1-2
13
Облак
20
Хименес
18
Фелипе
22
Эрмосо
2
Триппьер
10
Карраско
7
Де Пауль
6
Коке
10
Корреа
9
Суарес
79
Феликс
12
Александер-Арнольд
3
Филлипс
3
Филлипс
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
6
Алькантара
6
Алькантара
6
Фабиньо
21
Окслэд-Чемберлен
18
Минамино
18
Минамино
21
Окслэд-Чемберлен
10
Мане
9
Фирмино
9
Фирмино
10
Мане
Фирмино
27
Ориги
27
Ориги
Фирмино
79
Феликс
6
Лоди
6
Лоди
79
Феликс
10
Карраско
24
Врсалько
24
Врсалько
10
Карраско
10
Корреа
42
Серрано
42
Серрано
10
Корреа
9
Суарес
16
Эррера
16
Эррера
9
Суарес
6
Коке
10
Кунья
10
Кунья
6
Коке
Остались в запасе
Ливерпуль
Атлетико
13
Адриан
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
23
Бенжамин Леком
ВР
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
Остались в запасе
23
Бенжамин Леком
ВР
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Ливерпуль - Атлетико
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Атлетико
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 0
25.11.2026
Викинг
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Информация о матче
Главный судья:
Данни Маккели
(Дордрехт)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Ливерпуль
Атлетико
«Брюгге» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
21:50
«Атлетико» – «Викинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
21:50
Тренер «МЮ» – о судействе матча с «Ливерпулем»: «Чем занимается ВАР? Будем переигрывать матч?»
09:34
1
Признана грубая судейская ошибка против «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино
Вчера, 18:45
6
«Брюгге» – «Ливерпуль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:32
«Брюгге» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
21:50
Тренер «МЮ» – о судействе матча с «Ливерпулем»: «Чем занимается ВАР? Будем переигрывать матч?»
09:34
1
Признана грубая судейская ошибка против «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино
Вчера, 18:45
6
«Брюгге» – «Ливерпуль» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:32
Лига чемпионов: шансы «Брюгге» и «Ливерпуля» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:44
«Атлетико» – «Викинг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 25 ноября 2026
21:50
«Атлетико» – «Викинг» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 25 ноября 2026
Вчера, 10:30
Лига чемпионов: шансы «Атлетико» и «Викинга» на победу в матче 5-го тура
Вчера, 09:41
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
23 ноября
«Хетафе» – «Атлетико»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+