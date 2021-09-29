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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Бавария - Динамо К
Бавария - Динамо К: обзор матча 29 сентября 2021
Бавария
29.09.2021, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа E, 2 тур
5 : 0
Завершен
Динамо К
12'
Р. Левандовски (П)
27'
Р. Левандовски
68'
С. Гнабри
74'
Л. Сане
87'
Э. Чупо-Мотинг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Динамо К
Желтая карточка
Л. Эрнандес
90'
+1
ГОЛ! 5:0!
Э. Чупо-Мотинг
Пас отдал
Б. Павар
87'
Замена
Б. Сарр
️️️️
Л. Сане
79'
Замена
М. Забитцер
️️️️
Л. Горецка
79'
Замена
Э. Чупо-Мотинг
️️️️
Р. Левандовски
79'
ГОЛ! 4:0!
Л. Сане
74'
70'
Замена
А. Караваев
️️️️
В. Цыганков
70'
Замена
В. Супряга
️️️️
Д. Гармаш
Замена
Б. Павар
️️️️
А. Дэвис
69'
Замена
Д. Мусиала
️️️️
С. Гнабри
69'
ГОЛ! 3:0!
С. Гнабри
Пас отдал
Л. Сане
68'
46'
Замена
В. Шепелев
️️️️
Н. Шапаренко
46'
Замена
Т. Кедзиора
️️️️
А. Тымчик
38'
Желтая карточка
А. Тымчик
ГОЛ! 2:0!
Р. Левандовски
Пас отдал
Т. Мюллер
27'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Левандовски
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
25
Никлас Зюле
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
10
Лерой Сане
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
6
Илья Забарный
ЦЗ
18
Александр Тымчик
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
31
Артем Шабанов
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
8
Сергей Сидорчук
ЦП
18
Александр Андриевский
ЦП
19
Денис Гармаш
АП
11
Виктор Цыганков
ПВ
Главный тренер
Мирча Луческу
Бавария
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
3
Омар Ричардс
ЛЗ
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
70
Буна Сарр
ПЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
10
Джамал Мусиала
АП
13
Эрик Чупо-Мотинг
ЦФ
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
7
Беньямин Вербич
ЛВ
28
Витиньо
ЛВ
9
Денис Антюх
ЛВ
19
Владимир Шепелев
ЦП
30
Богдан Леднев
АП
17
Илья Шкурин
ЦФ
20
Владислав Супряга
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Нойер
21
Эрнандес
25
Зюле
2
Упамекано
19
Дэвис
6
Киммих
27
Горецка
7
Гнабри
10
Сане
9
Левандовски
13
Мюллер
3-4-3
1
Бущан
18
Тымчик
6
Забарный
16
Миколенко
10
Шапаренко
8
Сидорчук
18
Андриевский
31
Шабанов
11
Цыганков
19
Гармаш
14
де Пена
10
Сане
70
Сарр
70
Сарр
10
Сане
19
Дэвис
28
Павар
28
Павар
19
Дэвис
27
Горецка
20
Забитцер
20
Забитцер
27
Горецка
7
Гнабри
10
Мусиала
10
Мусиала
7
Гнабри
9
Левандовски
13
Чупо-Мотинг
13
Чупо-Мотинг
9
Левандовски
11
Цыганков
20
Караваев
20
Караваев
11
Цыганков
18
Тымчик
94
Кедзиора
94
Кедзиора
18
Тымчик
10
Шапаренко
19
Шепелев
19
Шепелев
10
Шапаренко
19
Гармаш
20
Супряга
20
Супряга
19
Гармаш
Остались в запасе
Бавария
Динамо К
3
Омар Ричардс
ЛЗ
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
7
Беньямин Вербич
ЛВ
35
Руслан Нещерет
ВР
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
30
Богдан Леднев
АП
28
Витиньо
ЛВ
9
Денис Антюх
ЛВ
17
Илья Шкурин
ЦФ
Главный тренер
Мирча Луческу
Остались в запасе
3
Омар Ричардс
ЛЗ
1
Кристиан Фрюхтль
ВР
23
Танги Ньянзу
ЦЗ
44
Йосип Станишич
ЦЗ
21
Марк Рока
ОП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
Остались в запасе
7
Беньямин Вербич
ЛВ
35
Руслан Нещерет
ВР
71
Денис Бойко
ВР
34
Александр Сирота
ЦЗ
30
Богдан Леднев
АП
28
Витиньо
ЛВ
9
Денис Антюх
ЛВ
17
Илья Шкурин
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Мирча Луческу
Статистика матча Бавария - Динамо К
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Полесье
3 : 1
18.10.2026
Динамо К
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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