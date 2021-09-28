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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Боруссия Д - Спортинг
Боруссия Д - Спортинг: обзор матча 28 сентября 2021
Боруссия Д
28.09.2021, вторник, 22:00
Лига чемпионов, группа C, 2 тур
1 : 0
Завершен
Спортинг
37'
Д. Мален
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Спортинг
90'
Желтая карточка
Л. Нету
84'
Замена
Д. Браганца
️️️️
Ж. Палинья
84'
Замена
Табата
️️️️
П. Порро
84'
Замена
Р. Эшгайю
️️️️
М. Рейс
Замена
Н. Шульц
️️️️
Р. Геррейру
75'
Замена
Рейньер
️️️️
Д. Мален
75'
74'
Замена
Ж. Кабрал
️️️️
П. Сарабия
Замена
М. Вольф
️️️️
Т. Азар
71'
Желтая карточка
М. Хуммельс
59'
58'
Замена
Н. Сантуш
️️️️
Т. Томаш
42'
Желтая карточка
М. Нуньес
Желтая карточка
Д. Беллингем
42'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мален
Пас отдал
Д. Беллингем
37'
Замена
Ю. Брандт
️️️️
М. Дауд
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Грегор Кобель
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
15
Матс Хуммельс
ЦЗ
12
Тома Менье
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
28
Аксель Витсель
ЦП
81
Махмуд Дауд
ЦП
5
Джуд Беллингем
ЦП
18
Марко Ройс
АП
14
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
2
Матеус Рейс
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
4
Себастьян Коатес
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
6
Жоау Палинья
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
7
Пабло Сарабия
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
26
Паулинью
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
1
Лука Унбехаун
ВР
14
Нико Шульц
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
19
Рейньер
АП
8
Юлиан Брандт
АП
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Спортинг
23
Андре Паулу
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
4
Жоау Голарт
ЦЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
20
Гонсалу Эстевеш
ПЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
10
Табата
ПВ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
4-3-2-1
1
Кобель
22
Геррейру
25
Аканджи
15
Хуммельс
12
Менье
28
Витсель
81
Дауд
5
Беллингем
9
Азар
18
Ройс
14
Мален
3-3-1-1-2
1
Адан
3
Феддаль
4
Коатес
13
Нету
23
Порро
6
Палинья
2
Рейс
27
Нуньес
7
Сарабия
26
Паулинью
8
Томаш
9
Азар
27
Вольф
27
Вольф
9
Азар
22
Геррейру
14
Шульц
14
Шульц
22
Геррейру
14
Мален
19
Рейньер
19
Рейньер
14
Мален
81
Дауд
8
Брандт
8
Брандт
81
Дауд
7
Сарабия
77
Кабрал
77
Кабрал
7
Сарабия
23
Порро
10
Табата
10
Табата
23
Порро
6
Палинья
21
Браганца
21
Браганца
6
Палинья
2
Рейс
47
Эшгайю
47
Эшгайю
2
Рейс
8
Томаш
11
Сантуш
11
Сантуш
8
Томаш
Остались в запасе
Боруссия Д
Спортинг
1
Марвин Хитц
ВР
1
Лука Унбехаун
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
19
Рубен Винагре
ЛЗ
23
Андре Паулу
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
4
Жоау Голарт
ЦЗ
20
Гонсалу Эстевеш
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
Главный тренер
Рубен Аморим
Остались в запасе
1
Марвин Хитц
ВР
1
Лука Унбехаун
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
25
Феликс Пасслак
ПЗ
7
Ансгар Кнауфф
ПВ
14
Юссуфа Мукоко
ЦФ
Остались в запасе
19
Рубен Винагре
ЛЗ
23
Андре Паулу
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
4
Жоау Голарт
ЦЗ
20
Гонсалу Эстевеш
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
Главный тренер
Марко Розе
Главный тренер
Рубен Аморим
Статистика матча Боруссия Д - Спортинг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 11 тур
Боруссия Д
- : -
29.11.2026
Байер
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Где смотреть матч:
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