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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Аякс - Бешикташ
Аякс - Бешикташ: обзор матча 28 сентября 2021
Аякс
28.09.2021, вторник, 19:45
Лига чемпионов, группа C, 2 тур
2 : 0
Завершен
Бешикташ
17'
С. Бергейс
43'
С. Аллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Бешикташ
90'
+2
Желтая карточка
М. Батшуайи
76'
Желтая карточка
Д. Боздоган
Замена
Д. Классен
️️️️
С. Бергейс
71'
Замена
Д. Нерес
️️️️
Антони
71'
46'
Замена
О. Озякуп
️️️️
С. Учан
46'
Замена
Г. Торе
️️️️
Р. Йилмаз
ГОЛ! 2:0!
С. Аллер
Пас отдал
С. Бергейс
43'
ГОЛ! 1:0!
С. Бергейс
Пас отдал
Д. Тадич
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
7
Антони
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Бешикташ
30
Эрсин Дестаноглу
ВР
17
Умут Мерас
ЛЗ
33
Ридван Йилмаз
ЦЗ
4
Сердар Саатджи
ЦЗ
21
Фабрис Н'Сакаля
ЦЗ
19
Валентен Розье
ПЗ
70
Джан Боздоган
ЦП
48
Салих Учан
ЦП
5
Соуза
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Серхен Ялчин
Аякс
1
Джей Гортер
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
18
Дэви Классен
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
52
Закария Лабиад
АП
7
Давид Нерес
ПВ
90
Данило
ЦФ
Бешикташ
34
Мерт Гюнок
ВР
15
Огужан Озякуп
ЦП
30
Гекхан Торе
ЦП
4-1-2-2-1
22
Пасвер
17
Блинд
6
Мартинес
12
Тимбер
3
Мазрауи
4
Альварес
8
Гравенберх
23
Бергейс
10
Тадич
7
Антони
22
Аллер
3-2-3-2
30
Дестаноглу
33
Йилмаз
4
Саатджи
21
Н'Сакаля
19
Розье
17
Мерас
70
Боздоган
48
Учан
5
Соуза
19
Караман
44
Батшуайи
23
Бергейс
18
Классен
18
Классен
23
Бергейс
7
Антони
7
Нерес
7
Нерес
7
Антони
48
Учан
15
Озякуп
15
Озякуп
48
Учан
33
Йилмаз
30
Торе
30
Торе
33
Йилмаз
Остались в запасе
Аякс
Бешикташ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
1
Джей Гортер
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
52
Закария Лабиад
АП
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
34
Мерт Гюнок
ВР
Главный тренер
Серхен Ялчин
Остались в запасе
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
1
Джей Гортер
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
52
Закария Лабиад
АП
90
Данило
ЦФ
Остались в запасе
34
Мерт Гюнок
ВР
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Серхен Ялчин
Статистика матча Аякс - Бешикташ
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Бешикташ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Турция. Суперлига, 12 тур
Коньяспор
2 : 4
22.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 11 тур
Бешикташ
3 : 0
08.11.2026
Генчлербирлиги
Лига Европы, 4 тур
Селтик
3 : 2
05.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Бешикташ
2 : 0
26.10.2026
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
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Аякс
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