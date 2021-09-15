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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Интер - Реал
Интер - Реал: обзор матча 15 сентября 2021
Интер
15.09.2021, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа D, 1 тур
0 : 1
Завершен
Реал
89'
Родриго
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Реал
90'
+2
Замена
М. Асенсио
️️️️
Винисиус
89'
ГОЛ! 0:1!
Родриго
Пас отдал
Э. Камавинга
Замена
М. Весино
️️️️
Н. Барелла
84'
80'
Замена
Э. Камавинга
️️️️
Л. Модрич
66'
Замена
Родриго
️️️️
Л. Васкес
Замена
Х. Корреа
️️️️
Л. Мартинес
65'
Замена
А. Видаль
️️️️
Х. Чалханоглу
65'
60'
Желтая карточка
Д. Алаба
Замена
Д. Дюмфрис
️️️️
М. Дармиан
55'
Замена
Ф. Димарко
️️️️
И. Перишич
55'
Желтая карточка
Л. Мартинес
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
5
Иван Перишич
ЛАЗ
37
Милан Шкриньяр
ЦЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
95
Алессандро Бастони
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПАЗ
77
Марсело Брозович
ОП
20
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Николо Барелла
ЦП
10
Эдин Джеко
ЦФ
10
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
5
Давид Алаба
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
6
Начо
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
20
Лука Модрич
ЦП
9
Карим Бензема
ЦФ
17
Лукас Васкес
РФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Интер
13
Ионуц Раду
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
32
Федерико Димарко
ЛЗ
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
21
Роберто Гальярдини
ЦП
23
Артуро Видаль
ЦП
24
Дензел Дюмфрис
ПП
4
Алексис Санчес
ЦФ
32
Хоакин Корреа
ЦФ
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
10
Эден Азар
ЛВ
8
Антонио Бланко
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
22
Иско
АП
10
Марко Асенсио
ПВ
11
Родриго
ПВ
9
Лука Йович
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
3-3-2-2
1
Ханданович
37
Шкриньяр
6
де Врей
95
Бастони
5
Перишич
77
Брозович
36
Дармиан
20
Чалханоглу
23
Барелла
10
Мартинес
10
Джеко
4-1-2-1-2
1
Куртуа
14
Карвахаль
3
Милитао
6
Начо
5
Алаба
5
Каземиро
8
Вальверде
20
Модрич
7
Винисиус
17
Васкес
9
Бензема
36
Дармиан
24
Дюмфрис
24
Дюмфрис
36
Дармиан
5
Перишич
32
Димарко
32
Димарко
5
Перишич
23
Барелла
15
Весино
15
Весино
23
Барелла
20
Чалханоглу
23
Видаль
23
Видаль
20
Чалханоглу
10
Мартинес
32
Корреа
32
Корреа
10
Мартинес
20
Модрич
6
Камавинга
6
Камавинга
20
Модрич
7
Винисиус
10
Асенсио
10
Асенсио
7
Винисиус
17
Васкес
11
Родриго
11
Родриго
17
Васкес
Остались в запасе
Интер
Реал
13
Ионуц Раду
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
22
Иско
АП
10
Эден Азар
ЛВ
9
Лука Йович
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
13
Ионуц Раду
ВР
21
Алекс Кордас
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
21
Роберто Гальярдини
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Остались в запасе
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
13
Андрей Лунин
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
8
Антонио Бланко
ЦП
22
Иско
АП
10
Эден Азар
ЛВ
9
Лука Йович
ЦФ
9
Мариано Диас
ЦФ
Главный тренер
Симоне Индзаги
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Интер - Реал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Интер
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Зиберт
(Берлин)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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