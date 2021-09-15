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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Спортинг - Аякс
Спортинг - Аякс: обзор матча 15 сентября 2021
Спортинг
15.09.2021, среда, 22:00
Лига чемпионов, группа C, 1 тур
1 : 5
Завершен
Аякс
33'
Паулинью
2'
С. Аллер
9'
С. Аллер
39'
С. Бергейс
51'
С. Аллер
63'
С. Аллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спортинг - Аякс
86'
Желтая карточка
Л. Мартинес
Желтая карточка
З. Феддаль
84'
Желтая карточка
Т. Томаш
83'
81'
Замена
П. Схюрс
️️️️
Д. Блинд
Замена
Д. Браганца
️️️️
Паулинью
77'
77'
Замена
К. Тэйлор
️️️️
С. Бергейс
70'
Замена
Д. Ренш
️️️️
Н. Мазрауи
70'
Замена
Д. Нерес
️️️️
Антони
63'
ГОЛ! 1:5!
С. Аллер
Пас отдал
Н. Мазрауи
Замена
Т. Томаш
️️️️
Н. Сантуш
60'
51'
ГОЛ! 1:4!
С. Аллер
Пас отдал
Антони
49'
Желтая карточка
Э. Альварес
Замена
П. Сарабия
️️️️
Ж. Кабрал
46'
Замена
М. Рейс
️️️️
Р. Винагре
46'
45'
+1
Желтая карточка
Х. Тимбер
Желтая карточка
Ж. Палинья
41'
39'
ГОЛ! 1:3!
С. Бергейс
Пас отдал
Р. Гравенберх
ГОЛ! 1:2!
Паулинью
Пас отдал
М. Нуньес
33'
Замена
Р. Эшгайю
️️️️
Г. Инасиу
21'
9'
ГОЛ! 0:2!
С. Аллер
Пас отдал
Антони
2'
ГОЛ! 0:1!
С. Аллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортинг
1
Антонио Адан
ВР
19
Рубен Винагре
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
25
Гонсалу Инасиу
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
77
Жован Кабрал
ЛВ
6
Жоау Палинья
ОП
27
Матеус Нуньес
ЦП
26
Паулинью
ЦФ
11
Нуну Сантуш
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
7
Антони
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Спортинг
13
Жоау Виржиния
ВР
23
Андре Паулу
ВР
4
Жоау Голарт
ЦЗ
2
Матеус Рейс
ЦЗ
21
Даниэль Браганца
ЦЗ
23
Педро Порро
ПЗ
20
Гонсалу Эстевеш
ПЗ
47
Рикарду Эшгайю
ПЗ
10
Джени Катамо
ЛВ
5
Мануэль Угарте
ОП
10
Табата
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
8
Тиагу Томаш
ЦФ
Аякс
1
Джей Гортер
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
7
Давид Нерес
ПВ
90
Данило
ЦФ
4-1-1-1-2
1
Адан
19
Винагре
25
Инасиу
3
Феддаль
13
Нету
6
Палинья
27
Нуньес
77
Кабрал
11
Сантуш
26
Паулинью
4-1-2-2-1
22
Пасвер
3
Мазрауи
6
Мартинес
12
Тимбер
17
Блинд
4
Альварес
8
Гравенберх
23
Бергейс
7
Антони
10
Тадич
22
Аллер
11
Сантуш
8
Томаш
8
Томаш
11
Сантуш
19
Винагре
2
Рейс
2
Рейс
19
Винагре
26
Паулинью
21
Браганца
21
Браганца
26
Паулинью
25
Инасиу
47
Эшгайю
47
Эшгайю
25
Инасиу
77
Кабрал
7
Сарабия
7
Сарабия
77
Кабрал
3
Мазрауи
2
Ренш
2
Ренш
3
Мазрауи
17
Блинд
4
Схюрс
4
Схюрс
17
Блинд
23
Бергейс
24
Тэйлор
24
Тэйлор
23
Бергейс
7
Антони
7
Нерес
7
Нерес
7
Антони
Остались в запасе
Спортинг
Аякс
23
Педро Порро
ПЗ
10
Табата
ПВ
13
Жоау Виржиния
ВР
23
Андре Паулу
ВР
4
Жоау Голарт
ЦЗ
20
Гонсалу Эстевеш
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
10
Джени Катамо
ЛВ
Главный тренер
Рубен Аморим
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
1
Джей Гортер
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
23
Педро Порро
ПЗ
10
Табата
ПВ
13
Жоау Виржиния
ВР
23
Андре Паулу
ВР
4
Жоау Голарт
ЦЗ
20
Гонсалу Эстевеш
ПЗ
5
Мануэль Угарте
ОП
10
Джени Катамо
ЛВ
Остались в запасе
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
1
Джей Гортер
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Рубен Аморим
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Спортинг - Аякс
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
0 : 2
30.10.2026
Спортинг
Португалия. Примейра, 9 тур
Спортинг
1 : 2
25.10.2026
Академика де Визеу
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
2 : 3
21.10.2026
ЛАСК
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Жозе Алваладе
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