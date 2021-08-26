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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Эфиопия - Сьерра-Леоне
Эфиопия - Сьерра-Леоне: обзор матча 26 августа 2021
Эфиопия
26.08.2021, четверг, 00:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Сьерра-Леоне
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Эфиопия - Сьерра-Леоне
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Эфиопия
Товарищеские матчи. Сборные
Эфиопия
1 : 1
09.06.2026
Малави
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Буркина-Фасо
3 : 1
12.10.2025
Эфиопия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Эфиопия
1 : 0
08.10.2025
Гвинея-Бисау
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 8 тур
Сьерра-Леоне
2 : 0
09.09.2025
Эфиопия
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 7 тур
Египет
2 : 0
05.09.2025
Эфиопия
Сьерра-Леоне
Товарищеские матчи. Сборные
Либерия
3 : 1
09.06.2026
Сьерра-Леоне
Товарищеские матчи. Сборные
Сьерра-Леоне
1 : 0
06.06.2026
Либерия
Товарищеские матчи. Сборные
Азербайджан
1 : 1
30.03.2026
Сьерра-Леоне
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 10 тур
Джибути
1 : 2
12.10.2025
Сьерра-Леоне
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, 9 тур
Сьерра-Леоне
0 : 1
08.10.2025
Буркина-Фасо
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Эфиопия
Сьерра-Леоне
Сборная России U15 разгромила Сьерра-Леоне
25 октября
2
Азербайджан – Сьерра-Леоне: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2026
30 марта
Азербайджан – Сьерра-Леоне: прогноз и ставки на матч 30 марта 2026 с коэффициентом 1.85
29 марта
Россия может сыграть с Эфиопией и еще одной южноамериканской сборной
2025.09.10 09:30
Игрок сборной Сьерра-Леоне пропустил собственную свадьбу ради перехода в «Мальме»
2022.08.06 14:23
2
Россия может сыграть с Эфиопией и еще одной южноамериканской сборной
2025.09.10 09:30
Кубок Африки. Камерун и Буркина-Фасо вышли в плей-офф
2022.01.17 20:59
Кубок Африки. Камерун разгромил Эфиопию, Экамби и Абубакар оформили по дублю
2022.01.13 20:55
2
Кубок Африки. Сборная Кабо-Верде обыграла Эфиопию
2022.01.10 00:29
1
Главный арбитр матча Кот-д'Ивуар – Эфиопия потерял сознание за десять минут до конца игры
2021.03.30 22:59
1
Сборная России U15 разгромила Сьерра-Леоне
25 октября
2
Азербайджан – Сьерра-Леоне: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 марта 2026
30 марта
Азербайджан – Сьерра-Леоне: прогноз и ставки на матч 30 марта 2026 с коэффициентом 1.85
29 марта
Игрок сборной Сьерра-Леоне пропустил собственную свадьбу ради перехода в «Мальме»
2022.08.06 14:23
2
Кубок Африки. Кот-д'Ивуар и Экваториальная Гвинея вышли в плей-офф, действующий победитель турнира Алжир вылетел
2022.01.20 20:58
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