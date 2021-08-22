Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Судан - Нигер
Судан - Нигер: обзор матча 22 августа 2021
Судан
22.08.2021, воскресенье, 15:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 2
Завершен
Нигер
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Судан - Нигер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Судан
Товарищеские матчи. Сборные
Ливан
0 : 0
29.05.2026
Судан
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 0
21.05.2026
Судан
Кубок африканских наций, 1/8 финала
Сенегал
3 : 1
03.01.2026
Судан
Кубок африканских наций, 3 тур
Судан
0 : 2
31.12.2025
Буркина-Фасо
Кубок африканских наций, 2 тур
Экваториальная Гвинея
0 : 1
28.12.2025
Судан
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Алжир
2 : 1
06.10.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Ботсвана
0 : 0
09.06.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Нигер
0 : 1
08.06.2026
Мавритания
Товарищеские матчи. Сборные
Бенин
1 : 1
05.06.2026
Нигер
Товарищеские матчи. Сборные
Нигер
0 : 1
31.03.2026
Того
Новости команд
Все
Судан
Нигер
Нигер – Мавритания: прогноз и ставки на матч 8 июня 2026 с коэффициентом 1.45
7 июня
Бенин – Нигер: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.65
4 июня
Определились первые четвертьфиналисты Кубка африканских наций
4 января
Алжир – Судан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 декабря 2025
2025.12.24 17:33
На ЧМ-2026 вышла первая африканская сборная
2025.09.06 00:12
2
Определились первые четвертьфиналисты Кубка африканских наций
4 января
Алжир – Судан: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 декабря 2025
2025.12.24 17:33
Терехин — о возможных соперниках сборной России: «Ну какая Танзания? Ну какие острова?»
2023.10.25 13:08
1
Пять сборных готовы сыграть с Россией в 2024 году
2023.10.23 17:39
11
Кубок Африки. Египет после победы над Суданом вышел в плей-офф; Нигерия обыграла Гвинею-Бисау, Эджуке провел 57 минут
2022.01.19 23:52
Нигер – Мавритания: прогноз и ставки на матч 8 июня 2026 с коэффициентом 1.45
7 июня
Бенин – Нигер: прогноз и ставки на матч 5 июня 2026 с коэффициентом 1.65
4 июня
На ЧМ-2026 вышла первая африканская сборная
2025.09.06 00:12
2
Сако из «Ростова» сменил спортивное гражданство
2024.05.27 17:43
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+