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Расписание матчей
Италия. Кубок
Сампдория - Торино
Сампдория - Торино: обзор матча 16 декабря 2021
Сампдория
16.12.2021, четверг, 23:00
Италия. Кубок, 2 раунд
2 : 1
Завершен
Торино
16'
Ф. Квальярелла (П)
60'
В. Верре
54'
Р. Мандрагора (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сампдория - Торино
Желтая карточка
А. Силва
90'
+4
Желтая карточка
К. Аскильдсен
88'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
В. Верре
81'
80'
Замена
Д. Прат
️️️️
О. Эйна
80'
Замена
Б. Лассин Коне
️️️️
Р. Мандрагора
Замена
Ф. Капуто
️️️️
Ф. Квальярелла
71'
70'
Замена
Р. Родригес
️️️️
А. Буонджорно
70'
Замена
М. Пьяца
️️️️
Й. Брекало
Замена
О. Колли
️️️️
Ю. Хабот
70'
Замена
А. Кандрева
️️️️
Р. Черво
70'
Желтая карточка
Н. Мурру
69'
Желтая карточка
Р. Черво
64'
61'
Замена
М. Варминг
️️️️
К. Линетти
ГОЛ! 2:1!
В. Верре
Пас отдал
Р. Черво
60'
59'
Желтая карточка
А. Буонджорно
54'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Р. Мандрагора
Желтая карточка
Ю. Хабот
52'
Замена
А. Силва
️️️️
М. Торсбю
46'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Ф. Квальярелла
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сампдория
30
Владимиро Фальконе
ВР
29
Никола Мурру
ЛЗ
24
Юлиан Хабот
ЦЗ
3
Раду Дрэгушин
ЦЗ
25
Алекс Феррари
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
20
Риккардо Черво
ЛВ
2
Мортен Торсбю
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
Торино
99
Этрит Бериша
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
4
Армандо Иццо
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
8
Томас Ринкон
ЦП
17
Карол Линетти
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Сампдория
25
Эмиль Аудеро
ВР
30
Никола Равалья
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
21
Симоне Тримболи
ЦП
15
Адриен Силва
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
9
Франческо Капуто
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
11
Магнус Варминг
ЛВ
26
Деннис Прат
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
92
Бен Лассин Коне
АП
7
Марко Пьяца
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
3-2-3-1-1
30
Фальконе
24
Хабот
3
Дрэгушин
25
Феррари
29
Мурру
23
Депаоли
2
Торсбю
26
Верре
7
Аскильдсен
20
Черво
27
Квальярелла
4-1-3-1-1
99
Бериша
34
Эйна
4
Буонджорно
4
Иццо
14
Ансальди
8
Мандрагора
8
Ринкон
17
Линетти
33
Базелли
7
Брекало
11
Дзадза
24
Хабот
25
Колли
25
Колли
24
Хабот
2
Торсбю
15
Силва
15
Силва
2
Торсбю
20
Черво
87
Кандрева
87
Кандрева
20
Черво
27
Квальярелла
9
Капуто
9
Капуто
27
Квальярелла
26
Верре
11
Габбиадини
11
Габбиадини
26
Верре
4
Буонджорно
15
Родригес
15
Родригес
4
Буонджорно
34
Эйна
26
Прат
26
Прат
34
Эйна
8
Мандрагора
92
Коне
92
Коне
8
Мандрагора
17
Линетти
11
Варминг
11
Варминг
17
Линетти
7
Брекало
7
Пьяца
7
Пьяца
7
Брекало
Остались в запасе
Сампдория
Торино
25
Эмиль Аудеро
ВР
30
Никола Равалья
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
21
Симоне Тримболи
ЦП
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Остались в запасе
25
Эмиль Аудеро
ВР
30
Никола Равалья
ВР
3
Томмазо Ауджелло
ЛЗ
4
Мая Йошида
ЦЗ
18
Бартош Берешиньски
ПЗ
21
Жерар Йепес
ОП
21
Симоне Тримболи
ЦП
Остались в запасе
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
1
Лука Джемелло
ВР
4
Давид Зима
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
23
Саша Лукич
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Статистика матча Сампдория - Торино
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Сампдория
Италия. Серия В, 13 тур
Падова
1 : 1
25.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
3 : 1
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Информация о матче
Стадион:
Луиджи Феррарис
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