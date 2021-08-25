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Судьи
Главный судья:
Алексей Лапатухин (Москва)

Ленинградец - Кубань

25.08.2021, Среда, 17:00 мск Рощино, стадион Рощино Арена Россия. Кубок, 1 тур Ленинградец - Кубань
Группа 1 И В Н П Мячи Разница Очки
1. Кубань 2 1 0 1 3:1 +2 3
2. Краснодар 2 1 0 1 2:3 -1 3
3. Ленинградец 2 1 0 1 1:2 -1 3
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