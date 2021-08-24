Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Куинз Парк Рейнджерс - Оксфорд
Куинз Парк Рейнджерс - Оксфорд: обзор матча 24 августа 2021
Куинз Парк Рейнджерс
24.08.2021, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 1/32 финала
2 : 0
Завершен
Оксфорд
26'
Р. Дикки
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Куинз Парк Рейнджерс - Оксфорд
Замена
Д. Габбинс
️️️️
Р. Дикки
88'
Желтая карточка
И. Хаир
66'
59'
Желтая карточка
М. Сайкс
46'
Замена
Г. Уит
️️️️
Н. Холланд
46'
Замена
К. Браннаган
️️️️
М. Макгуэйн
ГОЛ! 1:0!
Р. Дикки
Пас отдал
И. Хаир
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Куинз Парк Рейнджерс
2
Джимми Данн
ЦЗ
28
Мозес Одубайо
ЦЗ
8
Джордж Томас
ЦП
16
Крис Уиллок
ЦП
10
Илиас Хаир
АП
16
Роберт Дикки
ЦФ
31
Джордан Арчер
ЦФ
23
Чарли Келман
ЦФ
29
Осман Какай
ЦФ
21
Андре Доззел
ЦФ
3
Сэм МакКаллум
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Оксфорд
13
Саймон Иствуд
ЦФ
37
Натан Холланд
ЦФ
7
Даниэл Агьей
ЦФ
11
Sam Winnall
ЦФ
18
Маркус Макгуэйн
ЦФ
21
Alex Gorrin
ЦФ
17
Марк Сайкс
ЦФ
3
Стив Седдон
ЦФ
5
Эллиотт Мур
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Куинз Парк Рейнджерс
1
Джо Уолш
ЦФ
16
Джо Габбинс
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
11
Ody Alfa
ЦФ
Оксфорд
11
Гэвин Уит
ЦП
25
Jack Stevens
ЦФ
15
John Mousinho
ЦФ
11
Joel Cooper
ЦФ
8
Кэмерон Браннаган
ЦФ
9
Мэтти Тэйлор
ЦФ
2-2-1-5
2
Данн
28
Одубайо
8
Томас
16
Уиллок
10
Хаир
23
Келман
3
МакКаллум
21
Доззел
29
Какай
31
Арчер
5
18
Макгуэйн
5
Мур
3
Седдон
17
Сайкс
21
16
Дикки
16
Габбинс
16
Габбинс
16
Дикки
37
Холланд
11
Уит
11
Уит
37
Холланд
18
Макгуэйн
8
Браннаган
8
Браннаган
18
Макгуэйн
Остались в запасе
Куинз Парк Рейнджерс
Оксфорд
1
Джо Уолш
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
11
Ody Alfa
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
25
Jack Stevens
ЦФ
15
John Mousinho
ЦФ
11
Joel Cooper
ЦФ
9
Мэтти Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Карл Робинсон
Остались в запасе
1
Джо Уолш
ЦФ
10
Stephen Duke-McKenna
ЦФ
11
Ody Alfa
ЦФ
Остались в запасе
25
Jack Stevens
ЦФ
15
John Mousinho
ЦФ
11
Joel Cooper
ЦФ
9
Мэтти Тэйлор
ЦФ
Главный тренер
Стив Макларен
Главный тренер
Карл Робинсон
Статистика матча Куинз Парк Рейнджерс - Оксфорд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 18 тур
Куинз Парк Рейнджерс
- : -
28.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
1 : 1
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
0 : 1
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Оксфорд
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Оксфорд
4 : 3
21.11.2026
Уиком Уондерерс
Англия. Первая лига, 3 тур
Оксфорд
2 : 0
04.11.2026
Рединг
Англия. Первая лига, 14 тур
Барнсли
1 : 1
31.10.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 9 тур
Оксфорд
1 : 0
27.10.2026
Стокпорт Каунти
Англия. Первая лига, 13 тур
Оксфорд
0 : 0
24.10.2026
Брэдфорд Сити
Информация о матче
Стадион:
Лофтус Роуд
Новости команд
Все
Куинз Парк Рейнджерс
Оксфорд
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
«Оксфорд Юнайтед» – «Сандерленд»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
14 февраля
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
2025.06.08 11:06
Руни могут уволить из клуба Чемпионшипа
2024.12.30 11:15
Бывший защитник «МЮ» и сборной Англии завершит карьеру в 40 лет
30 апреля
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Агенты Олусегуна прокомментировали интерес клубов из Англии к игроку «Краснодара»
2025.06.08 11:06
Английский клуб уволил маскота за флирт с болельщицами во время матчей
2024.04.07 15:15
Игрок сборной Марокко получил срок за удар человека камнем по голове
2024.02.24 12:31
1
«Оксфорд Юнайтед» – «Сандерленд»: прогноз и ставки на матч 15 февраля 2026 с коэффициентом 1.67
14 февраля
Руни могут уволить из клуба Чемпионшипа
2024.12.30 11:15
Кубок Англии. «Арсенал» разгромил «Оксфорд» и вышел в 1/16 финала
2023.01.10 00:53
Клуб Лиги 1 «Оксфорд» забил в английском сезоне 62 гола. Больше только у «Ливерпуля» и «Манчестер Сити»
2020.01.04 22:15
1
Кубок лиги. «Манчестер Сити» прошел в полуфинал, обыграв в гостях «Оксфорд» благодаря дублю Стерлинга
2019.12.19 00:37
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+