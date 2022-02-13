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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - АЕК
Олимпиакос - АЕК: обзор матча 13 февраля 2022
Олимпиакос
13.02.2022, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 23 тур
1 : 0
Завершен
АЕК
84'
Я. М'Вила
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олимпиакос - АЕК
Желтая карточка
К. Лала
90'
+4
Замена
У. Ба
️️️️
А. Камара
90'
+1
88'
Замена
Е. Шахов
️️️️
Д. Шиманьски
ГОЛ! 1:0!
Я. М'Вила
84'
81'
Желтая карточка
Л. Рота
81'
Замена
Д. Йевтич
️️️️
К. Ансарифард
Замена
Ж. Карвалью
️️️️
А. Бухалакис
80'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
Тикиньо
80'
Замена
М. Вальбуэна
️️️️
Г. Масурас
68'
Желтая карточка
О. Рябчук
62'
Замена
А. Оникуру
️️️️
М. Камара
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
31
Томаш Вацлик
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
2
Мади Камара
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
20
Агуибу Камара
АП
9
Тикиньо
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
28
Эхсан Хаджусафи
ЦЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
8
Андре Симойш
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Аргириос Янникис
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
27
Уссейну Ба
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
36
Мамаду Кане
ЦП
12
Жоао Карвалью
АП
7
Бандиугу Фадига
АП
28
Матье Вальбуэна
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
АЕК
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
7
Дарко Йевтич
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
4-1-2-2-1
31
Вацлик
5
Рябчук
19
Папастатопулос
44
Манолас
70
Лала
6
М'Вила
2
Камара
41
Бухалакис
7
Масурас
20
Камара
9
Тикиньо
4-4-2
16
Цинтотас
33
Цавеллас
28
Хаджусафи
12
Рота
24
Митоглу
4
Шиманьски
8
Симойш
39
Амрабат
7
Цубер
99
Гарсия
17
Ансарифард
41
Бухалакис
12
Карвалью
12
Карвалью
41
Бухалакис
20
Камара
27
Ба
27
Ба
20
Камара
7
Масурас
28
Вальбуэна
28
Вальбуэна
7
Масурас
2
Камара
7
Оникуру
7
Оникуру
2
Камара
9
Тикиньо
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
9
Тикиньо
17
Ансарифард
7
Йевтич
7
Йевтич
17
Ансарифард
4
Шиманьски
28
Шахов
28
Шахов
4
Шиманьски
Остались в запасе
Олимпиакос
АЕК
19
Константинос Цолакис
ВР
36
Мамаду Кане
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
Главный тренер
Педру Мартинш
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
Главный тренер
Аргириос Янникис
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
36
Мамаду Кане
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
Остались в запасе
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Аргириос Янникис
Статистика матча Олимпиакос - АЕК
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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