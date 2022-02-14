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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАС - Арис
ПАС - Арис: обзор матча 14 февраля 2022
ПАС
14.02.2022, понедельник, 20:30
Греция. Суперлига, 23 тур
2 : 0
Завершен
Арис
52'
М. Сиабанис (АГ)
83'
Х. Домингес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАС - Арис
90'
+6
Желтая карточка
М. Гарсия
Желтая карточка
Л. Познански
90'
+4
Замена
Э. Пантелакис
️️️️
Я. Каргас
90'
+1
Замена
F. Brener
️️️️
J. Schneider
89'
86'
Замена
Л. Пальма
️️️️
Б. Ндиайе
86'
Замена
М. Гарсия
️️️️
А. Камара
86'
Замена
Лумор
️️️️
Фабиано
ГОЛ! 2:0!
Х. Домингес
83'
Замена
A. Oikonomopoulos
️️️️
А. Лиасос
76'
Желтая карточка
К. Станко
72'
67'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
Ф. Бертольо
Желтая карточка
J. Schneider
58'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Сиабанис
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАС
12
Юрий Лодыгин
ВР
12
Луис Познански
ЦЗ
6
Зисис Карахалиос
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
28
Хуан Домингес
ЦП
27
Калеб Станко
ЦП
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
5
Родриго Эррамуспе
ЦФ
4
Яннис Каргас
ЦФ
8
Ангелос Лиасос
ЦФ
33
Jan-Marc Schneider
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Арис
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
4
Фабиано
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
88
Lucas Sasha
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
7
Даниэль Мансини
ЦП
18
Факундо Бертольо
ЦФ
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
9
Dimitrios Manos
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
ПАС
64
Василиос Сулис
ВР
0
A. Triadis
ЦФ
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
6
Эпаминондас Пантелакис
ЦФ
22
Stefanos Siontis
ЦФ
0
F. Brener
ЦФ
11
Александрос Лолис
ЦФ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЦФ
Арис
23
Хулиан
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
15
Лумор
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
11
Cristian Lopez
ЦФ
22
Салем М'Баката
ЦФ
77
Луис Пальма
ЦФ
11
Хуан Итурбе
ЦФ
3-2-5
12
Лодыгин
12
Познански
6
Карахалиос
2
Салиакас
28
Домингес
27
Станко
5
Эррамуспе
33
8
Лиасос
4
Каргас
9
Переа
3-3-5
66
Сакич
4
Фабиано
14
Брабец
88
5
Ндиайе
7
Мансини
18
Бертольо
9
33
Камара
11
Ганя
1
Сиабанис
8
Лиасос
24
24
8
Лиасос
4
Каргас
6
Пантелакис
6
Пантелакис
4
Каргас
33
0
0
33
4
Фабиано
15
Лумор
15
Лумор
4
Фабиано
33
Камара
18
Гарсия
18
Гарсия
33
Камара
5
Ндиайе
77
Пальма
77
Пальма
5
Ндиайе
18
Бертольо
11
Итурбе
11
Итурбе
18
Бертольо
Остались в запасе
ПАС
Арис
64
Василиос Сулис
ВР
0
A. Triadis
ЦФ
22
Stefanos Siontis
ЦФ
11
Александрос Лолис
ЦФ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
23
Хулиан
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
11
Cristian Lopez
ЦФ
22
Салем М'Баката
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Остались в запасе
64
Василиос Сулис
ВР
0
A. Triadis
ЦФ
22
Stefanos Siontis
ЦФ
11
Александрос Лолис
ЦФ
20
Ахмад Мендес Морейра
ЦФ
Остались в запасе
23
Хулиан
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
11
Cristian Lopez
ЦФ
22
Салем М'Баката
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Статистика матча ПАС - Арис
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Информация о матче
Стадион:
Зосимадес
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