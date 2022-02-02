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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - АЕК
Арис - АЕК: обзор матча 02 февраля 2022
Арис
02.02.2022, среда, 20:30
Греция. Суперлига, 21 тур
2 : 1
Завершен
АЕК
44'
Б. Ндиайе
90+5'
Э. Сакич
86'
С. Араухо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арис - АЕК
ГОЛ! 2:1!
Э. Сакич
Пас отдал
C. Lopez
90'
+5
90'
+4
Замена
О. Враньеш
️️️️
Л. Гарсия
Замена
C. Lopez
️️️️
Лумор
90'
+1
87'
Желтая карточка
М. Танкович
86'
ГОЛ! 1:1!
С. Араухо
Пас отдал
Л. Гарсия
85'
Замена
М. Танкович
️️️️
Д. Шиманьски
Замена
D. Manos
️️️️
Д. Мансини
84'
Замена
Э. Сакич
️️️️
Б. Ндиайе
83'
78'
Замена
Д. Ле Таллек
️️️️
Л. Рота
77'
Замена
К. Ансарифард
️️️️
Э. Хаджусафи
74'
Желтая карточка
Э. Хаджусафи
67'
Желтая карточка
А. Симойш
65'
Желтая карточка
Г. Цавеллас
Замена
М. Гарсия
️️️️
Х. Итурбе
62'
Желтая карточка
А. Камара
48'
46'
Замена
П. Манталос
️️️️
Е. Шахов
ГОЛ! 1:0!
Б. Ндиайе
Пас отдал
Лумор
44'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
4
Фабиано
ЦЗ
15
Лумор
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
6
Даниэль Сандгрен
ПЗ
88
Lucas Sasha
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
7
Даниэль Мансини
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
11
Хуан Итурбе
ЦФ
1
Мариос Сиабанис
ЦФ
33
Абубакар Камара
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
12
Лазарос Рота
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
28
Эхсан Хаджусафи
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
28
Евгений Шахов
ЦП
8
Андре Симойш
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
21
Серхио Араухо
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Аргириос Янникис
Арис
23
Хулиан
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
66
Эмануэль Сакич
ЦЗ
16
Бруно Гама
ЦП
18
Матео Гарсия
ЦП
9
Dimitrios Manos
ЦФ
77
Луис Пальма
ЦФ
11
Cristian Lopez
ЦФ
АЕК
2
Марио Митай
ЛЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
20
Петрос Манталос
ЦП
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
17
Карим Ансарифард
ЦФ
22
Муамер Танкович
ЦФ
4-4-3
4
Фабиано
15
Лумор
14
Брабец
6
Сандгрен
88
7
Мансини
5
Ндиайе
8
Матилья
33
Камара
1
Сиабанис
11
Итурбе
4-4-2
16
Цинтотас
24
Митоглу
33
Цавеллас
28
Хаджусафи
12
Рота
28
Шахов
8
Симойш
4
Шиманьски
7
Цубер
99
Гарсия
21
Араухо
5
Ндиайе
66
Сакич
66
Сакич
5
Ндиайе
11
Итурбе
18
Гарсия
18
Гарсия
11
Итурбе
7
Мансини
9
9
7
Мансини
15
Лумор
11
11
15
Лумор
99
Гарсия
22
Враньеш
22
Враньеш
99
Гарсия
12
Рота
6
Ле Таллек
6
Ле Таллек
12
Рота
28
Шахов
20
Манталос
20
Манталос
28
Шахов
28
Хаджусафи
17
Ансарифард
17
Ансарифард
28
Хаджусафи
4
Шиманьски
22
Танкович
22
Танкович
4
Шиманьски
Остались в запасе
Арис
АЕК
23
Хулиан
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
16
Бруно Гама
ЦП
77
Луис Пальма
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
2
Марио Митай
ЛЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
Главный тренер
Аргириос Янникис
Остались в запасе
23
Хулиан
ВР
5
Georgios Delizisis
ЦЗ
16
Бруно Гама
ЦП
77
Луис Пальма
ЦФ
Остались в запасе
2
Марио Митай
ЛЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
Главный тренер
Сулис Пападопулос
Главный тренер
Аргириос Янникис
Статистика матча Арис - АЕК
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
Стадион:
Клеантис Викелидис
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