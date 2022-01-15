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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - ОФИ
ПАОК - ОФИ: обзор матча 15 января 2022
ПАОК
15.01.2022, суббота, 20:30
Греция. Суперлига, 18 тур
3 : 0
Завершен
ОФИ
54'
Я. Куртич (П)
76'
Я. Куртич
84'
К. Свидерски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАОК - ОФИ
88'
Замена
Н. Маринакис
️️️️
Т. Пасалидис
ГОЛ! 3:0!
К. Свидерски
84'
84'
Замена
М. ван Дуйнен
️️️️
Х. Анхель Нейра
83'
Замена
A. Nabi
️️️️
Д. Тораль
Замена
К. Свидерски
️️️️
Ч. Акпом
80'
ГОЛ! 2:0!
Я. Куртич
Пас отдал
Д. Бисесвар
76'
Замена
Сидклей
️️️️
Виейринья
74'
71'
Желтая карточка
Т. Пасалидис
70'
Замена
B. Kamau
️️️️
К. Цилианидис
70'
Замена
Ф. Дурмишай
️️️️
М. Мельядо
Замена
Ш. Шваб
️️️️
Т. Циггарас
63'
Замена
Л. Жаба
️️️️
А. Митрица
63'
Замена
Д. Бисесвар
️️️️
Д. Аугусто
63'
59'
Желтая карточка
Х. Анхель Нейра
Желтая карточка
Д. Аугусто
57'
57'
Желтая карточка
Л. Фелипе Гальегос
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Я. Куртич
54'
45'
Желтая карточка
М. Мельядо
31'
Желтая карточка
П. Вурос
Желтая карточка
Х. Анхель Креспо
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
2
Элеутериос Лирацис
ЦЗ
20
Виейринья
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
5
Теохарис Циггарас
ЦП
27
Ясмин Куртич
ЦП
14
Андрия Живкович
ЦП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
28
Александру Митрица
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
ОФИ
24
Бой Ватерман
ВР
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
29
Мигель Мельядо
ЦП
8
Луис Фелипе Гальегос
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
10
Хуан Анхель Нейра
ЦП
19
Космас Цилианидис
ЦФ
2
Праксителис Вурос
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
99
Томас Мург
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
8
Лео Жаба
ЦФ
28
Карол Свидерски
ЦФ
ОФИ
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
10
Adil Nabi
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
17
Фиорин Дурмишай
ЦФ
77
Bruce Kamau
ЦФ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
87
Vasilios Sifakis
ЦФ
4-5-1
1
Пасхалакис
2
Лирацис
15
Ингасон
15
Креспо
20
Виейринья
27
Куртич
14
Живкович
8
Аугусто
28
Митрица
5
Циггарас
29
Акпом
2-5-1-2
24
Ватерман
58
Пасалидис
18
Яннулис
29
Мельядо
18
Де Гузман
21
Тораль
10
Нейра
8
Гальегос
38
Балояннис
2
Вурос
19
Цилианидис
20
Виейринья
17
Сидклей
17
Сидклей
20
Виейринья
5
Циггарас
22
Шваб
22
Шваб
5
Циггарас
8
Аугусто
21
Бисесвар
21
Бисесвар
8
Аугусто
28
Митрица
8
Лео Жаба
8
Лео Жаба
28
Митрица
29
Акпом
28
Свидерски
28
Свидерски
29
Акпом
58
Пасалидис
4
Маринакис
4
Маринакис
58
Пасалидис
21
Тораль
10
10
21
Тораль
29
Мельядо
17
Дурмишай
17
Дурмишай
29
Мельядо
19
Цилианидис
77
77
19
Цилианидис
10
Нейра
29
ван Дуйнен
29
ван Дуйнен
10
Нейра
Остались в запасе
ПАОК
ОФИ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
12
Живко Живкович
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
99
Томас Мург
ЦП
Главный тренер
Рэзван Луческу
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
87
Vasilios Sifakis
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
12
Живко Живкович
ВР
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
99
Томас Мург
ЦП
Остались в запасе
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
87
Vasilios Sifakis
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча ПАОК - ОФИ
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Информация о матче
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