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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - ОФИ
АЕК - ОФИ: обзор матча 20 декабря 2021
АЕК
20.12.2021, понедельник, 20:30
Греция. Суперлига, 15 тур
1 : 2
Завершен
ОФИ
14'
О. Враньеш
23'
Л. Лабру
60'
B. Kamau
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - ОФИ
87'
Желтая карточка
К. Балояннис
Пенальти не реализован!
Н. Амрабат
87'
Замена
Д. Йевтич
️️️️
С. Цубер
84'
82'
Желтая карточка
П. Вурос
Замена
Л. Гарсия
️️️️
Е. Шахов
77'
77'
Замена
К. Яннулис
️️️️
Д. Тораль
Замена
Л. Рота
️️️️
К. Мишелен
66'
Замена
Д. Шиманьски
️️️️
А. Симойш
66'
Замена
К. Ансарифард
️️️️
П. Манталос
65'
65'
Замена
К. Цилианидис
️️️️
Л. Лабру
64'
Замена
Л. Кастаньос
️️️️
М. ван Дуйнен
63'
Желтая карточка
Н. Маринакис
60'
ГОЛ! 1:2!
B. Kamau
Пас отдал
Л. Фелипе Гальегос
57'
Замена
B. Kamau
️️️️
Д. Де Гузман
Желтая карточка
О. Враньеш
25'
24'
Желтая карточка
М. ван Дуйнен
23'
ГОЛ! 1:1!
Л. Лабру
Пас отдал
Н. Маринакис
Желтая карточка
Е. Шахов
17'
16'
Желтая карточка
М. Мельядо
ГОЛ! 1:0!
О. Враньеш
Пас отдал
П. Манталос
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
28
Эхсан Хаджусафи
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
8
Андре Симойш
ЦП
28
Евгений Шахов
ЦП
39
Нордин Амрабат
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
21
Серхио Араухо
ЦФ
Главный тренер
Аргириос Янникис
ОФИ
4
Николаос Маринакис
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
29
Мигель Мельядо
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
21
Джон Тораль
ЦП
8
Луис Фелипе Гальегос
ЦП
1
Девис Эпасси
ЦФ
29
Майк ван Дуйнен
ЦФ
7
Лазарос Лабру
ЦФ
2
Праксителис Вурос
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
АЕК
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
7
Дарко Йевтич
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
17
Карим Ансарифард
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
ОФИ
24
Бой Ватерман
ВР
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
9
Люк Кастаньос
ЦФ
0
Apostolos Giannou
ЦФ
77
Bruce Kamau
ЦФ
19
Космас Цилианидис
ЦФ
4-5-1
16
Цинтотас
22
Враньеш
33
Цавеллас
28
Хаджусафи
22
Мишелен
7
Цубер
28
Шахов
39
Амрабат
20
Манталос
8
Симойш
21
Араухо
2-5-4
4
Маринакис
58
Пасалидис
38
Балояннис
18
Де Гузман
21
Тораль
8
Гальегос
29
Мельядо
2
Вурос
7
Лабру
29
ван Дуйнен
1
Эпасси
22
Мишелен
12
Рота
12
Рота
22
Мишелен
7
Цубер
7
Йевтич
7
Йевтич
7
Цубер
8
Симойш
4
Шиманьски
4
Шиманьски
8
Симойш
20
Манталос
17
Ансарифард
17
Ансарифард
20
Манталос
28
Шахов
99
Гарсия
99
Гарсия
28
Шахов
21
Тораль
18
Яннулис
18
Яннулис
21
Тораль
29
ван Дуйнен
9
Кастаньос
9
Кастаньос
29
ван Дуйнен
18
Де Гузман
77
77
18
Де Гузман
7
Лабру
19
Цилианидис
19
Цилианидис
7
Лабру
Остались в запасе
АЕК
ОФИ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
Главный тренер
Аргириос Янникис
24
Бой Ватерман
ВР
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
0
Apostolos Giannou
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Остались в запасе
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
4
Стратос Сварнас
ЦЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
61
Vasilios Chatziemmanouil
ЦФ
Остались в запасе
24
Бой Ватерман
ВР
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
4
Вахид Селимович
ЦЗ
26
Пахалис Стайкос
ЦП
0
Apostolos Giannou
ЦФ
Главный тренер
Аргириос Янникис
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Статистика матча АЕК - ОФИ
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
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