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Расписание матчей
Греция. Суперлига
АЕК - Панатинаикос
АЕК - Панатинаикос: обзор матча 05 декабря 2021
АЕК
05.12.2021, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 12 тур
1 : 0
Завершен
Панатинаикос
2'
Д. Шиманьски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - Панатинаикос
Замена
Э. Хаджусафи
️️️️
С. Араухо
90'
+3
84'
Замена
С. Александропулос
️️️️
Л. Вильяфаньес
Замена
Д. Ле Таллек
️️️️
П. Манталос
84'
73'
Замена
А. Хадзийованнис
️️️️
Маурисио
73'
Замена
Карлитос
️️️️
С. Паласиос
69'
Желтая карточка
Маурисио
Замена
С. Цубер
️️️️
Л. Гарсия
65'
Замена
Е. Шахов
️️️️
Д. Шиманьски
65'
61'
Замена
М. Витал
️️️️
А. Канталапьерда
Желтая карточка
Д. Шиманьски
45'
+3
Желтая карточка
А. Симойш
34'
Желтая карточка
О. Враньеш
6'
ГОЛ! 1:0!
Д. Шиманьски
Пас отдал
М. Мохаммади
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
24
Герасимос Митоглу
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
39
Нордин Амрабат
ЦП
20
Петрос Манталос
ЦП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
8
Андре Симойш
ЦП
21
Серхио Араухо
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Аргириос Янникис
Панатинаикос
91
Альберто Бриноли
ВР
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
8
Маурисио
ОП
21
Рубен Перес
ЦП
27
Хуанкар
ЦФ
19
Лукас Вильяфаньес
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
34
Себастьян Паласиос
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
28
Эхсан Хаджусафи
ЦЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
28
Евгений Шахов
ЦП
7
Дарко Йевтич
ЦП
22
Муамер Танкович
ЦФ
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
14
Сотирис Александропулос
ЦП
8
Яннис Бузукис
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
28
Факундо Санчес
ЦФ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
10
Карлитос
ЦФ
4-4-2
23
Станкович
5
Мохаммади
24
Митоглу
22
Враньеш
22
Мишелен
39
Амрабат
4
Шиманьски
8
Симойш
20
Манталос
99
Гарсия
21
Араухо
3-1-1-5
91
Бриноли
31
Шарлия
4
Фран Велес
27
Коцирас
8
Маурисио
21
Перес
27
Хуанкар
34
Паласиос
9
Македа
10
Канталапьерда
19
Вильяфаньес
21
Араухо
28
Хаджусафи
28
Хаджусафи
21
Араухо
99
Гарсия
7
Цубер
7
Цубер
99
Гарсия
20
Манталос
6
Ле Таллек
6
Ле Таллек
20
Манталос
4
Шиманьски
28
Шахов
28
Шахов
4
Шиманьски
19
Вильяфаньес
14
Александропулос
14
Александропулос
19
Вильяфаньес
10
Канталапьерда
10
Витал
10
Витал
10
Канталапьерда
8
Маурисио
7
Хадзийованнис
7
Хадзийованнис
8
Маурисио
34
Паласиос
10
Карлитос
10
Карлитос
34
Паласиос
Остались в запасе
АЕК
Панатинаикос
16
Панайотис Цинтотас
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
7
Дарко Йевтич
ЦП
22
Муамер Танкович
ЦФ
Главный тренер
Аргириос Янникис
1
Сократис Диудис
ВР
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
8
Яннис Бузукис
ЦП
28
Факундо Санчес
ЦФ
Главный тренер
Ласло Болони
Остались в запасе
16
Панайотис Цинтотас
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
7
Дарко Йевтич
ЦП
22
Муамер Танкович
ЦФ
Остались в запасе
1
Сократис Диудис
ВР
24
Георгиос Сидерас
ЦЗ
8
Яннис Бузукис
ЦП
28
Факундо Санчес
ЦФ
Главный тренер
Аргириос Янникис
Главный тренер
Ласло Болони
Статистика матча АЕК - Панатинаикос
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Стадион:
Олимпийский
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