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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Люцерн - Фейеноорд
Люцерн - Фейеноорд: обзор матча 05 августа 2021
Люцерн
05.08.2021, четверг, 21:30
Лига конференций, 3 раунд
0 : 3
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Фейеноорд
9'
Г. Тил
39'
Г. Тил
84'
Л. Синистерра
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Люцерн - Фейеноорд
87'
Замена
Р. Хапс
️️️️
Л. Синистерра
84'
ГОЛ! 0:3!
Л. Синистерра
Замена
Л. Эмини
️️️️
М. Шульц
78'
Замена
Y. Alounga
️️️️
Д. Соргич
78'
78'
Замена
Л. Фер
️️️️
О. Кекчю
74'
Замена
Р. Боженик
️️️️
А. Джаханбакш
Замена
Д. Домгени
️️️️
П. Фаркаш
63'
Замена
Й. Верманн
️️️️
В. Тасар
63'
Желтая карточка
М. Бюрх
45'
+3
44'
Желтая карточка
О. Кекчю
Желтая карточка
П. Фаркаш
42'
39'
ГОЛ! 0:2!
Г. Тил
Пас отдал
А. Джаханбакш
9'
ГОЛ! 0:1!
Г. Тил
Пас отдал
Л. Синистерра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
28
Holger Badstuber
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
17
Мартин Фридек
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Марвин Шульц
ЦП
23
Филип Угринич
ЦФ
90
Vaso Vasic
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
39
Деян Соргич
ЦФ
27
Варол Тасар
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
17
Луис Синистерра
ЦФ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
17
Simon Grether
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
22
Yvan Alounga
ЦФ
66
Давид Домгени
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
Фейеноорд
1
Тейс Янсен
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
8
Лерой Фер
ОП
18
Вутер Бюргер
ЦП
9
Роберт Боженик
ЦФ
3
Рамон Хендрикс
ЦФ
10
Франческо Антонуччи
ЦФ
20
Леннард Хартджес
ЦФ
17
Антони Миламбо
ЦФ
10
Науфаль Баннис
ЦФ
3-3-5
29
Фаркаш
28
15
Бюрх
17
Фридек
4
Гентнер
10
Шульц
90
27
Тасар
39
Соргич
7
Ндиайе
23
Угринич
4-1-1-2-2
1
Бейлов
27
Хольмгрен-Педерсен
5
Сенеси
18
Траунер
3
Маласья
21
Торнстра
6
Кекчю
11
Джаханбакш
20
Тил
30
Линссен
17
Синистерра
10
Шульц
10
Эмини
10
Эмини
10
Шульц
39
Соргич
22
22
39
Соргич
29
Фаркаш
66
Домгени
66
Домгени
29
Фаркаш
27
Тасар
59
Верманн
59
Верманн
27
Тасар
17
Синистерра
5
Хапс
5
Хапс
17
Синистерра
6
Кекчю
8
Фер
8
Фер
6
Кекчю
11
Джаханбакш
9
Боженик
9
Боженик
11
Джаханбакш
Остались в запасе
Люцерн
Фейеноорд
1
Паскаль Лорец
ВР
17
Simon Grether
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
Главный тренер
Маркус Баббель
1
Тейс Янсен
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
18
Вутер Бюргер
ЦП
3
Рамон Хендрикс
ЦФ
10
Франческо Антонуччи
ЦФ
20
Леннард Хартджес
ЦФ
17
Антони Миламбо
ЦФ
10
Науфаль Баннис
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
1
Паскаль Лорец
ВР
17
Simon Grether
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
Остались в запасе
1
Тейс Янсен
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
18
Вутер Бюргер
ЦП
3
Рамон Хендрикс
ЦФ
10
Франческо Антонуччи
ЦФ
20
Леннард Хартджес
ЦФ
17
Антони Миламбо
ЦФ
10
Науфаль Баннис
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Люцерн - Фейеноорд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
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