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Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Фейеноорд - Люцерн
Фейеноорд - Люцерн: обзор матча 12 августа 2021
Фейеноорд
12.08.2021, четверг, 21:00
Лига конференций, 3 раунд
3 : 0
Первый матч – 3 : 0
Завершен
Люцерн
9'
А. Джаханбакш
34'
А. Джаханбакш
48'
Л. Синистерра
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Фейеноорд - Люцерн
Замена
Н. Баннис
️️️️
Л. Синистерра
77'
Замена
А. Миламбо
️️️️
Г. Тил
77'
66'
Замена
N. Rupp
️️️️
Й. Верманн
66'
Замена
С. Сидлер
️️️️
S. Grether
Замена
Л. Хартджес
️️️️
О. Кекчю
58'
Замена
Р. Хапс
️️️️
Т. Маласья
57'
ГОЛ! 3:0!
Л. Синистерра
Пас отдал
Й. Торнстра
48'
46'
Замена
Д. Соргич
️️️️
В. Тасар
46'
Замена
Y. Alounga
️️️️
Л. Эмини
46'
Замена
К. Гентнер
️️️️
М. Шульц
Замена
Р. Боженик
️️️️
А. Джаханбакш
42'
ГОЛ! 2:0!
А. Джаханбакш
Пас отдал
Й. Торнстра
34'
ГОЛ! 1:0!
А. Джаханбакш
Пас отдал
Л. Синистерра
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
20
Гус Тил
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
30
Брайан Линссен
ЦФ
17
Луис Синистерра
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Люцерн
17
Simon Grether
ЦЗ
15
Марко Бюрх
ЦЗ
17
Мартин Фридек
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
10
Марвин Шульц
ЦП
90
Vaso Vasic
ЦФ
66
Давид Домгени
ЦФ
27
Варол Тасар
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
23
Филип Угринич
ЦФ
59
Йорди Верманн
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Фейеноорд
41
Devin Remie
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
8
Лерой Фер
ОП
18
Вутер Бюргер
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
3
Рамон Хендрикс
ЦФ
10
Франческо Антонуччи
ЦФ
10
Науфаль Баннис
ЦФ
17
Антони Миламбо
ЦФ
20
Леннард Хартджес
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
Люцерн
1
Паскаль Лорец
ВР
28
Holger Badstuber
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ПЗ
4
Кристиан Гентнер
ЦП
20
Noah Rupp
ЦП
39
Деян Соргич
ЦФ
22
Yvan Alounga
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Бейлов
3
Маласья
18
Траунер
5
Сенеси
27
Хольмгрен-Педерсен
21
Торнстра
6
Кекчю
20
Тил
11
Джаханбакш
17
Синистерра
30
Линссен
2-3-5
17
15
Бюрх
17
Фридек
10
Эмини
10
Шульц
66
Домгени
59
Верманн
23
Угринич
7
Ндиайе
27
Тасар
3
Маласья
5
Хапс
5
Хапс
3
Маласья
17
Синистерра
10
Баннис
10
Баннис
17
Синистерра
20
Тил
17
Миламбо
17
Миламбо
20
Тил
6
Кекчю
20
Хартджес
20
Хартджес
6
Кекчю
11
Джаханбакш
9
Боженик
9
Боженик
11
Джаханбакш
17
24
Сидлер
24
Сидлер
17
10
Шульц
4
Гентнер
4
Гентнер
10
Шульц
59
Верманн
20
20
59
Верманн
27
Тасар
39
Соргич
39
Соргич
27
Тасар
10
Эмини
22
22
10
Эмини
Остались в запасе
Фейеноорд
Люцерн
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
41
Devin Remie
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
8
Лерой Фер
ОП
18
Вутер Бюргер
ЦП
3
Рамон Хендрикс
ЦФ
10
Франческо Антонуччи
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
1
Паскаль Лорец
ВР
28
Holger Badstuber
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
Главный тренер
Маркус Баббель
Остались в запасе
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
41
Devin Remie
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
8
Лерой Фер
ОП
18
Вутер Бюргер
ЦП
3
Рамон Хендрикс
ЦФ
10
Франческо Антонуччи
ЦФ
Остались в запасе
1
Паскаль Лорец
ВР
28
Holger Badstuber
ЦЗ
29
Патрик Фаркаш
ЦЗ
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Маркус Баббель
Статистика матча Фейеноорд - Люцерн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Информация о матче
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