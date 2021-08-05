Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
Войводина - ЛАСК
Войводина - ЛАСК: обзор матча 05 августа 2021
Войводина
05.08.2021, четверг, 20:00
Лига конференций, 3 раунд
0 : 1
Ответный матч – 1 : 6
Завершен
ЛАСК
70'
П. Михорль
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Войводина - ЛАСК
90'
+6
Желтая карточка
Д. Марешич
90'
+3
Замена
M. Succar
️️️️
Х. Балич
Красная карточка
Л. Кучин
90'
+1
Замена
N. Bastajić
️️️️
В. Шимич
86'
82'
Желтая карточка
Ф. Визингер
73'
Замена
Д. Марешич
️️️️
Я. Летар
70'
ГОЛ! 0:1!
П. Михорль
62'
Замена
Х. Хонг
️️️️
Т. Гойгингер
62'
Замена
Х. Балич
️️️️
М. Карамоко
Желтая карточка
В. Шимич
61'
46'
Замена
Ф. Флеккер
️️️️
М. Поцман
Замена
У. Кабич
️️️️
М. Мркаич
46'
32'
Желтая карточка
П. Филипович
24'
Желтая карточка
Л. Гргич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Войводина
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
22
Мирко Топич
ЦП
21
Велько Шимич
ЦП
13
Vlada Novevski
ЦФ
1
Никола Шимич
ЦФ
34
Младен Деветак
ЦФ
15
Dušan Stevanović
ЦФ
22
Лука Кучин
ЦФ
22
Aleksandar Busnić
ЦФ
20
Nemanja Covic
ЦФ
19
Момчило Мркаич
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Таньга
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
28
Филипп Визингер
ЦЗ
5
Петар Филипович
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
8
Лукас Гргич
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
13
Александер Шмидт
ЦФ
14
Яннис Летар
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Войводина
8
Novica Maksimovic
ЦП
7
Урош Кабич
ЦФ
24
Goran Vukliš
ЦФ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
55
Лазар Стойсавлевич
ЦФ
10
Деян Зукич
ЦФ
16
Nikola Miric
ЦФ
12
Nebojša Bastajić
ЦФ
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
15
Дарио Марешич
ЦЗ
29
Флориан Флеккер
ПВ
18
Хусейн Балич
ЦФ
0
E. Wild
ЦФ
34
Ян Боллер
ЦФ
20
Хен-Сок Хонг
ЦФ
16
Stefan Radulovic
ЦФ
19
Matías Succar
ЦФ
1-2-5
5
Ковачевич
22
Топич
21
Шимич
22
Кучин
19
Мркаич
20
22
15
1-4-5
30
Шлагер
28
Визингер
36
Реннер
8
Гргич
34
Михорль
5
Филипович
13
Шмидт
9
Карамоко
36
Гойгингер
19
Поцман
14
Летар
19
Мркаич
7
Кабич
7
Кабич
19
Мркаич
21
Шимич
12
12
21
Шимич
19
Поцман
29
Флеккер
29
Флеккер
19
Поцман
14
Летар
15
Марешич
15
Марешич
14
Летар
9
Карамоко
18
Балич
18
Балич
9
Карамоко
36
Гойгингер
20
Хонг
20
Хонг
36
Гойгингер
Балич
19
19
Балич
Остались в запасе
Войводина
ЛАСК
8
Novica Maksimovic
ЦП
24
Goran Vukliš
ЦФ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
55
Лазар Стойсавлевич
ЦФ
10
Деян Зукич
ЦФ
16
Nikola Miric
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Таньга
36
Томас Гебауэр
ВР
0
E. Wild
ЦФ
34
Ян Боллер
ЦФ
16
Stefan Radulovic
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Остались в запасе
8
Novica Maksimovic
ЦП
24
Goran Vukliš
ЦФ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
55
Лазар Стойсавлевич
ЦФ
10
Деян Зукич
ЦФ
16
Nikola Miric
ЦФ
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
0
E. Wild
ЦФ
34
Ян Боллер
ЦФ
16
Stefan Radulovic
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Таньга
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Статистика матча Войводина - ЛАСК
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Войводина
Сербия. Суперлига, 17 тур
Радник
- : -
28.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 16 тур
Мачва
1 : 5
22.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 14 тур
ОФК
0 : 2
01.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 13 тур
Младост
1 : 1
24.10.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 12 тур
Войводина
2 : 0
17.10.2026
Раднички 1923
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Караджордже
Новости команд
Все
Войводина
ЛАСК
Лига чемпионов. «Галатасарай» выиграл у «Астон Виллы» (1:0), забив сразу после замены Батракова
Вчера, 22:39
5
«Буде-Глимт» – «ЛАСК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 19:35
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Батраков – среди претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
5 ноября
2
ЛАСК – «Слован»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Клуб РПЛ подписал сербского игрока и воспитанника «Краснодара»
11 сентября
«Аякс» – «Войводина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
«Аякс» – «Войводина»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
«Акрон» продал игрока в сербский клуб
12 июня
1
Российский игрок может перейти в французский клуб
25 мая
2
Лига чемпионов. «Галатасарай» выиграл у «Астон Виллы» (1:0), забив сразу после замены Батракова
Вчера, 22:39
5
«Буде-Глимт» – «ЛАСК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 19:35
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Батраков – среди претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
5 ноября
2
ЛАСК – «Слован»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+