Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига конференций 2026/2027
ЛАСК - Войводина
ЛАСК - Войводина: обзор матча 12 августа 2021
ЛАСК
12.08.2021, четверг, 22:00
Лига конференций, 3 раунд
6 : 1
Первый матч – 1 : 0
Завершен
Войводина
34'
М. Карамоко (П)
53'
М. Карамоко
56'
Т. Гойгингер
67'
М. Поцман
80'
Х. Балич
87'
А. Шмидт
13'
У. Кабич
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол ЛАСК - Войводина
ГОЛ! 6:1!
А. Шмидт
Пас отдал
E. Wild
87'
ГОЛ! 5:1!
Х. Балич
80'
74'
Замена
N. Bastajić
️️️️
В. Шимич
74'
Замена
М. Мркаич
️️️️
У. Кабич
Желтая карточка
Ф. Визингер
72'
Замена
Х. Хонг
️️️️
Л. Гргич
70'
Замена
E. Wild
️️️️
Р. Реннер
70'
ГОЛ! 4:1!
М. Поцман
Пас отдал
Л. Гргич
67'
65'
Замена
Д. Зукич
️️️️
N. Covic
Замена
М. Поцман
️️️️
Ф. Флеккер
61'
Замена
А. Шмидт
️️️️
М. Карамоко
61'
Замена
Д. Марешич
️️️️
П. Филипович
61'
60'
Замена
N. Maksimovic
️️️️
A. Busnić
ГОЛ! 3:1!
Т. Гойгингер
Пас отдал
Ф. Флеккер
56'
ГОЛ! 2:1!
М. Карамоко
53'
36'
Желтая карточка
I. Jeličić
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Карамоко
34'
28'
Желтая карточка
В. Ковачевич
13'
ГОЛ! 0:1!
У. Кабич
Пас отдал
В. Шимич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЛАСК
30
Александер Шлагер
ВР
28
Филипп Визингер
ЦЗ
5
Петар Филипович
ЦП
8
Лукас Гргич
ЦП
34
Петер Михорль
ЦП
36
Рене Реннер
ЦП
29
Флориан Флеккер
ПВ
14
Яннис Летар
ЦФ
18
Хусейн Балич
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
36
Томас Гойгингер
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Войводина
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
21
Велько Шимич
ЦП
22
Мирко Топич
ЦП
22
Aleksandar Busnić
ЦФ
13
Vlada Novevski
ЦФ
20
Nemanja Covic
ЦФ
7
Урош Кабич
ЦФ
88
Igor Jeličić
ЦФ
15
Dušan Stevanović
ЦФ
34
Младен Деветак
ЦФ
1
Никола Шимич
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Таньга
ЛАСК
36
Томас Гебауэр
ВР
12
Николас Польстер
ВР
15
Дарио Марешич
ЦЗ
19
Matías Succar
ЦФ
13
Александер Шмидт
ЦФ
19
Марвин Поцман
ЦФ
20
Хен-Сок Хонг
ЦФ
0
E. Wild
ЦФ
34
Ян Боллер
ЦФ
16
Stefan Radulovic
ЦФ
Войводина
8
Novica Maksimovic
ЦП
24
Goran Vukliš
ЦФ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
55
Лазар Стойсавлевич
ЦФ
12
Nebojša Bastajić
ЦФ
10
Деян Зукич
ЦФ
19
Момчило Мркаич
ЦФ
5
Милиян Вукадинович
ЦФ
1-4-1-4
30
Шлагер
28
Визингер
5
Филипович
34
Михорль
36
Реннер
8
Гргич
29
Флеккер
14
Летар
36
Гойгингер
9
Карамоко
18
Балич
1-2-5
5
Ковачевич
21
Шимич
22
Топич
7
Кабич
1
Шимич
34
Деветак
15
88
5
Филипович
15
Марешич
15
Марешич
5
Филипович
9
Карамоко
13
Шмидт
13
Шмидт
9
Карамоко
29
Флеккер
19
Поцман
19
Поцман
29
Флеккер
8
Гргич
20
Хонг
20
Хонг
8
Гргич
36
Реннер
0
0
36
Реннер
22
8
8
22
21
Шимич
12
12
21
Шимич
20
10
Зукич
10
Зукич
20
7
Кабич
19
Мркаич
19
Мркаич
7
Кабич
Остались в запасе
ЛАСК
Войводина
36
Томас Гебауэр
ВР
12
Николас Польстер
ВР
19
Matías Succar
ЦФ
34
Ян Боллер
ЦФ
16
Stefan Radulovic
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
24
Goran Vukliš
ЦФ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
55
Лазар Стойсавлевич
ЦФ
5
Милиян Вукадинович
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Таньга
Остались в запасе
36
Томас Гебауэр
ВР
12
Николас Польстер
ВР
19
Matías Succar
ЦФ
34
Ян Боллер
ЦФ
16
Stefan Radulovic
ЦФ
Остались в запасе
24
Goran Vukliš
ЦФ
95
Vladimir Miletić
ЦФ
55
Лазар Стойсавлевич
ЦФ
5
Милиян Вукадинович
ЦФ
Главный тренер
Доминик Талхаммер
Главный тренер
Мирослав Таньга
Статистика матча ЛАСК - Войводина
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Зальцбург
- : -
29.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 13 тур
ЛАСК
2 : 1
21.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Лига чемпионов, Общий этап
ЛАСК
4 : 0
03.11.2026
Слован
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Войводина
Сербия. Суперлига, 17 тур
Радник
- : -
28.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 16 тур
Мачва
1 : 5
22.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 15 тур
Войводина
0 : 1
08.11.2026
Црвена Звезда
Сербия. Суперлига, 14 тур
ОФК
0 : 2
01.11.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 13 тур
Младост
1 : 1
24.10.2026
Войводина
Сербия. Суперлига, 12 тур
Войводина
2 : 0
17.10.2026
Раднички 1923
Информация о матче
Стадион:
Линцер Гугл
Новости команд
Все
ЛАСК
Войводина
Лига чемпионов. «Галатасарай» выиграл у «Астон Виллы» (1:0), забив сразу после замены Батракова
Вчера, 22:39
5
«Буде-Глимт» – «ЛАСК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 19:35
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Батраков – среди претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
5 ноября
2
ЛАСК – «Слован»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов. «Галатасарай» выиграл у «Астон Виллы» (1:0), забив сразу после замены Батракова
Вчера, 22:39
5
«Буде-Глимт» – «ЛАСК»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 19:35
«Буде-Глимт» – «ЛАСК» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Батраков – среди претендентов на звание игрока недели в Лиге чемпионов
5 ноября
2
ЛАСК – «Слован»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
Клуб РПЛ подписал сербского игрока и воспитанника «Краснодара»
11 сентября
«Аякс» – «Войводина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 июля 2026
30 июля
«Аякс» – «Войводина»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
29 июля
«Акрон» продал игрока в сербский клуб
12 июня
1
Российский игрок может перейти в французский клуб
25 мая
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+