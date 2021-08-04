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Спарта - Монако

03.08.2021, Вторник, 20:00 мск Прага, стадион Дженерали Арена Трансляция: Матч! Футбол 1 Лига чемпионов, 3 раунд , первый матч Спарта - Монако
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