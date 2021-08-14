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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Заря - Минай
Заря - Минай: обзор матча 14 августа 2021
Заря
14.08.2021, суббота, 19:30
Украина. Премьер-лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Минай
65'
А. Саядманеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Минай
90'
+5
Желтая карточка
Д. Кучер
90'
+3
Желтая карточка
А. Байдал
84'
Замена
А. Байдал
️️️️
Д. Билоног
Желтая карточка
В. Кочергин
83'
78'
Желтая карточка
Е. Селезнев
Замена
Д. Хомченовский
️️️️
Леовигилдо
72'
ГОЛ! 1:0!
А. Саядманеш
65'
63'
Замена
Е. Селезнев
️️️️
Р. Ахмадзада
63'
Замена
Э. Гулиев
️️️️
Б. Коваленко
Замена
А. Саядманеш
️️️️
А. Громов
58'
Замена
Ш. Захеди
️️️️
А. Гладкий
58'
Желтая карточка
В. Кабаев
56'
Желтая карточка
В. Вернидуб
52'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
30
Никита Шевченко
ВР
32
Максим Имереков
ЦЗ
6
Леовигилдо
ЦЗ
15
Виталий Вернидуб
ЦЗ
45
Денис Фаворов
ЦЗ
10
Сергей Булеца
ЦП
10
Владислав Кочергин
ЦП
29
Егор Назарина
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
28
Артем Громов
ЦФ
20
Александр Гладкий
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Минай
25
Данил Кучер
ВР
11
Рустам Ахмадзада
ВР
33
Игорь Гончар
ЦЗ
9
Дмитрий Билоног
ПВ
52
Богдан Коваленко
ЦФ
4
Мислав Матич
ЦФ
16
Oleksandr Petrusenko
ЦФ
89
Oleg Sinogub
ЦФ
Заря
1
Дмитрий Мацапура
ВР
5
Агрон Руфати
ЦЗ
10
Дмитрий Хомченовский
ЛВ
40
Ловро Квек
ОП
7
Шахаб Захеди
ЦФ
14
Максим Лунев
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
Минай
94
Герман Пеньков
ВР
30
Siaka Bagayoko
ЦФ
0
A. Semenko
ЦФ
14
Данил Кныш
ЦФ
99
Алексей Хахлев
ЦФ
23
Эльдар Гулиев
ЦФ
80
Антон Байдал
ЦФ
11
Евгений Селезнев
ЦФ
4-3-1-2
30
Шевченко
32
Имереков
15
Вернидуб
45
Фаворов
6
Леовигилдо
10
Булеца
10
Кочергин
29
Назарина
22
Кабаев
20
Гладкий
28
Громов
1-1-4
25
Кучер
33
Гончар
9
Билоног
89
16
4
Матич
52
Коваленко
6
Леовигилдо
10
Хомченовский
10
Хомченовский
6
Леовигилдо
20
Гладкий
7
Захеди
7
Захеди
20
Гладкий
28
Громов
17
Саядманеш
17
Саядманеш
28
Громов
52
Коваленко
23
Гулиев
23
Гулиев
52
Коваленко
9
Билоног
80
Байдал
80
Байдал
9
Билоног
11
Ахмадзада
11
Селезнев
11
Селезнев
11
Ахмадзада
Остались в запасе
Заря
Минай
40
Ловро Квек
ОП
1
Дмитрий Мацапура
ВР
5
Агрон Руфати
ЦЗ
14
Максим Лунев
ЦФ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
94
Герман Пеньков
ВР
30
Siaka Bagayoko
ЦФ
0
A. Semenko
ЦФ
14
Данил Кныш
ЦФ
99
Алексей Хахлев
ЦФ
Остались в запасе
40
Ловро Квек
ОП
1
Дмитрий Мацапура
ВР
5
Агрон Руфати
ЦЗ
14
Максим Лунев
ЦФ
24
Раймонд Овусу
ЦФ
Остались в запасе
94
Герман Пеньков
ВР
30
Siaka Bagayoko
ЦФ
0
A. Semenko
ЦФ
14
Данил Кныш
ЦФ
99
Алексей Хахлев
ЦФ
Главный тренер
Виктор Скрипник
Статистика матча Заря - Минай
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Минай
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Кривбасс
3 : 0
25.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Минай
3 : 2
19.05.2024
Колос
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Ворскла
1 : 3
11.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Верес
3 : 1
06.05.2024
Минай
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Минай
2 : 0
27.04.2024
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Славутич-Арена
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