Введите ваш ник на сайте
Материалы

Франция (мол.) - ЮАР (мол.)

25.07.2021, Воскресенье, 11:00 мск Олимпиада, 2 тур Франция (мол.) - ЮАР (мол.)
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Япония (мол.) 3 3 0 0 7:1 +6 9
2. Мексика (мол.) 3 2 0 1 8:3 +5 6
3. Франция (мол.) 3 1 0 2 5:11 -6 3
4. ЮАР (мол.) 3 0 0 3 3:8 -5 0
...
  • Читайте нас: 