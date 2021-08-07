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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Сокол - Авангард
Сокол - Авангард: обзор матча 07 августа 2021
Сокол
07.08.2021, суббота, 18:00
Россия. ФНЛ 2. Группа 3, 4 тур
3 : 1
Завершен
Авангард
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Статистика матча Сокол - Авангард
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Матчи команд
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Сокол
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0 : 1
31.10.2026
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3 : 0
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18.10.2026
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10.10.2026
Волна
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Рязань
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04.10.2026
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