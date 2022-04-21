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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Динамо Брл - Урал-2
Динамо Брл - Урал-2: обзор матча 21 апреля 2022
Динамо Брл
21.04.2022, четверг, 14:00
Россия. ФНЛ 2. Группа 4, 23 тур
0 : 0
Завершен
Урал-2
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Динамо Брл - Урал-2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Победа
1 : 2
25.10.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Динамо Брл
2 : 0
18.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
КДВ
0 : 1
11.10.2026
Динамо Брл
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Акрон-2
2 : 0
04.10.2026
Динамо Брл
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Рубин-2
5 : 0
01.11.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Урал-2
1 : 0
25.10.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Урал-2
0 : 2
19.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Оренбург-2
1 : 1
11.10.2026
Урал-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Урал-2
1 : 2
04.10.2026
Носта
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