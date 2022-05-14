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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Эшторил
Порту - Эшторил: обзор матча 14 мая 2022
Порту
14.05.2022, суббота, 20:00
Португалия. Примейра, 34 тур
2 : 0
Завершен
Эшторил
48'
Жоаозиньо (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порту - Эшторил
Замена
Ф. Мейшеду
️️️️
К. Рамос
90'
+1
Замена
Р. Семеду
️️️️
Пепе
86'
78'
Замена
V. Feltes
️️️️
Р. Силва
78'
Замена
L. Ruiz
️️️️
Р. Фонте
69'
Замена
Б. Лоуреншу
️️️️
А. Франку
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
Эванилсон
64'
Замена
Ф. Виейра
️️️️
Витинья
62'
58'
Замена
Ч. Жеральдеш
️️️️
J. Gamboa
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Жоаозиньо
48'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
14
Клаудио Рамос
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
3
Пепе
ЦЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
8
Марко Груйич
ОП
17
Витинья
ЦП
25
Отавио
АП
9
Эванилсон
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Эшторил
12
Тиаго Силва
ВР
34
Рауль Силва
ЦЗ
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
31
Жоаозиньо
ЦЗ
22
David Bruno
ЦЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
32
Лорейн Розье
ЦП
16
João Gamboa
ЦП
10
Андре Франку
АП
11
Хорди Мбула
ПВ
17
Руи Фонте
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Порту
1
Франсишку Мейшеду
ВР
18
Венделл
ЛЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
13
Галено
ЛВ
46
Стефен Эустакиу
ОП
20
Фабиу Виейра
ПП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
11
Fernando
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Эшторил
99
Даниэль Фигейра
ВР
4
Volnei Feltes
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
30
Карлес Сория
ПЗ
8
Luciano Gaston Vega
ЦП
12
Чику Жеральдеш
АП
17
Бруну Лоуреншу
ПВ
33
André Clóvis
ЦФ
11
L. Ruiz
ЦФ
4-1-1-2-2
14
Рамос
12
Сануси
3
Пепе
99
Мбемба
17
Мариу
8
Груйич
17
Витинья
11
Пепе
25
Отавио
9
Тареми
9
Эванилсон
4-2-3-1
12
Силва
5
Феррарези
31
Жоаозиньо
22
34
Силва
32
Розье
16
11
Мбула
10
Франку
11
Гомес
17
Фонте
9
Эванилсон
7
Консейсау
7
Консейсау
9
Эванилсон
14
Рамос
1
Мейшеду
1
Мейшеду
14
Рамос
3
Пепе
35
Семеду
35
Семеду
3
Пепе
17
Витинья
20
Виейра
20
Виейра
17
Витинья
34
Силва
4
4
34
Силва
16
12
Жеральдеш
12
Жеральдеш
16
10
Франку
17
Лоуреншу
17
Лоуреншу
10
Франку
17
Фонте
11
11
17
Фонте
Остались в запасе
Порту
Эшторил
13
Галено
ЛВ
18
Венделл
ЛЗ
46
Стефен Эустакиу
ОП
11
Fernando
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
99
Даниэль Фигейра
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
30
Карлес Сория
ПЗ
8
Luciano Gaston Vega
ЦП
33
André Clóvis
ЦФ
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Остались в запасе
13
Галено
ЛВ
18
Венделл
ЛЗ
46
Стефен Эустакиу
ОП
11
Fernando
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
99
Даниэль Фигейра
ВР
13
Расин Коли
ЦЗ
30
Карлес Сория
ПЗ
8
Luciano Gaston Vega
ЦП
33
André Clóvis
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Фабиано Соареш Пессоа
Статистика матча Порту - Эшторил
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Эшторил
Португалия. Примейра, 12 тур
Жил Висенте
- : -
29.11.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Академика де Визеу
0 : 0
10.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 7 тур
Эшторил
1 : 2
20.09.2026
Каза Пиа
Португалия. Примейра, 6 тур
Брага
1 : 0
14.09.2026
Эшторил
Информация о матче
Стадион:
Драгау
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