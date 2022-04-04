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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Санта-Клара
Порту - Санта-Клара: обзор матча 04 апреля 2022
Порту
04.04.2022, понедельник, 22:15
Португалия. Примейра, 28 тур
3 : 0
Завершен
Санта-Клара
38'
Ф. Виейра
41'
Ф. Виейра
84'
З. Сануси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Порту - Санта-Клара
ГОЛ! 3:0!
З. Сануси
84'
Замена
Галено
️️️️
Эванилсон
82'
Замена
Ф. Консейсау
️️️️
Ф. Виейра
82'
79'
Замена
R. Oliveira
️️️️
Ж. Ромао
Замена
М. Тареми
️️️️
Ж. Мариу
73'
63'
Замена
К. Тагава
️️️️
Р. Кошта
63'
Замена
О. Баррето
️️️️
Аллано
Замена
М. Груйич
️️️️
М. Урибе
55'
50'
Замена
П. Санья
️️️️
Р. Рамуш
ГОЛ! 2:0!
Ф. Виейра
41'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Виейра
Пас отдал
Витинья
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
3
Пепе
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
11
Пепе
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
17
Витинья
ЦП
25
Отавио
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
70
Мансур
ЛЗ
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
2
Аллано
ЛВ
18
Жулио Ромао
ОП
18
Нене
ЦП
18
Линкольн
АП
21
Рикардинью
ЦФ
19
Руй Кошта
ЦФ
3
Кеннеди Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
13
Галено
ЛВ
46
Стефен Эустакиу
ОП
8
Марко Груйич
ОП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
9
Мехди Тареми
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Санта-Клара
95
Пьер Санья
ЦЗ
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
7
RÃºben Oliveira
ЦП
7
Оскар Баррето
ПВ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
23
Паулу Энрике
ЦФ
9
Luis Gómez
ЦФ
11
Киосуке Тагава
ЦФ
4-1-2-2-1
99
Кошта
12
Сануси
99
Мбемба
3
Пепе
17
Мариу
8
Урибе
17
Витинья
20
Виейра
11
Пепе
25
Отавио
9
Эванилсон
3-1-1-2-3
99
2
Рамуш
17
Тассано
70
Мансур
18
Ромао
18
Нене
18
Линкольн
2
Аллано
3
Боатенг
19
Кошта
21
Рикардинью
9
Эванилсон
13
Галено
13
Галено
9
Эванилсон
20
Виейра
7
Консейсау
7
Консейсау
20
Виейра
8
Урибе
8
Груйич
8
Груйич
8
Урибе
17
Мариу
9
Тареми
9
Тареми
17
Мариу
2
Рамуш
95
Санья
95
Санья
2
Рамуш
18
Ромао
7
7
18
Ромао
2
Аллано
7
Баррето
7
Баррето
2
Аллано
19
Кошта
11
Тагава
11
Тагава
19
Кошта
Остались в запасе
Порту
Санта-Клара
1
Агустин Маркесин
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
46
Стефен Эустакиу
ОП
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
23
Паулу Энрике
ЦФ
9
Luis Gómez
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Остались в запасе
1
Агустин Маркесин
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
46
Стефен Эустакиу
ОП
11
Тони Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
1
Рикарду Фернандеш
ЦФ
23
Паулу Энрике
ЦФ
9
Luis Gómez
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Статистика матча Порту - Санта-Клара
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Порту
Португалия. Примейра, 12 тур
Порту
- : -
29.11.2026
Спортинг
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
Драгау
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Порту
Санта-Клара
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