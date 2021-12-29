Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Боавишта
Витория Гимараеш - Боавишта: обзор матча 29 декабря 2021
Витория Гимараеш
29.12.2021, среда, 22:00
Португалия. Примейра, 16 тур
1 : 1
Завершен
Боавишта
81'
О. Эступиньян
85'
T. Ilori
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витория Гимараеш - Боавишта
Желтая карточка
Рочинья
90'
+5
90'
+2
Замена
К. Горре
️️️️
П. Муса
90'
+2
Замена
T. Reymão
️️️️
Я. Амаш
Желтая карточка
А. Мумин
88'
85'
ГОЛ! 1:1!
T. Ilori
84'
Замена
J. De Santis
️️️️
Г. Макута
ГОЛ! 1:0!
О. Эступиньян
81'
Замена
А. Алмейда
️️️️
Т. Силва
80'
Замена
Б. Дуарте
️️️️
Ж. Феррейра
80'
Желтая карточка
А. Андре
75'
Замена
Т. Хандель
️️️️
А. Семеду
72'
Желтая карточка
Т. Силва
71'
66'
Замена
Ф. Феррейра
️️️️
Р. Абаскаль
Желтая карточка
О. Эступиньян
54'
49'
Желтая карточка
Р. Каннон
46'
Замена
P. Ntep
️️️️
Ю. Нжийе
Замена
А. Андре
️️️️
Н. Жанвье
46'
45'
+2
Желтая карточка
Р. Абаскаль
Желтая карточка
Н. Жанвье
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
13
Жоау Феррейра
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
10
Ruben Lameiras
ЦП
30
Алфа Семеду
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
10
Рочинья
ЦФ
19
Оскар Эступиньян
ЦФ
17
Николя Жанвье
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Боавишта
1
Рафаэль Бракали
ВР
25
Янис Амаш
ЛЗ
12
Джексон Поросо
ЦЗ
34
Tiago Ilori
ЦЗ
26
Родриго Абаскаль
ЦЗ
4
Реджи Каннон
ПЗ
10
Юсуфа Нжийе
ЛВ
24
Себастьян Перес
ЦП
42
Гай Макута
ЦП
7
Густаво Сауэр
ПВ
9
Петар Муса
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Витория Гимараеш
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
17
Silvio
ЦЗ
8
Андре Алмейда
ЦП
10
Нельсон Луж
ЦП
20
Томаш Хандель
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
19
Бруно Дуарте
ЦФ
38
Iuri Tavares
ЦФ
Боавишта
1
Алиреза Бейранванд
ВР
13
Guito
ЦЗ
20
Филипе Феррейра
ЦЗ
24
Tomás Reymão
ЦП
77
Луиш Сантуш
ЦФ
21
Тиагу Мораиш
ЦФ
9
Jeriel De Santis
ЦФ
29
Paul-Georges Ntep
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
4-3-3
14
Варела
55
Соареш
21
Боревкович
2
Мумин
13
Феррейра
10
30
Семеду
70
Силва
17
Жанвье
19
Эступиньян
10
Рочинья
3-2-2-2-1
1
Бракали
12
Поросо
34
26
Абаскаль
4
Каннон
25
Амаш
24
Перес
42
Макута
7
Сауэр
10
Нжийе
9
Муса
70
Силва
8
Алмейда
8
Алмейда
70
Силва
30
Семеду
20
Хандель
20
Хандель
30
Семеду
17
Жанвье
21
Андре Андре
21
Андре Андре
17
Жанвье
13
Феррейра
19
Дуарте
19
Дуарте
13
Феррейра
26
Абаскаль
20
Феррейра
20
Феррейра
26
Абаскаль
25
Амаш
24
24
25
Амаш
42
Макута
9
9
42
Макута
10
Нжийе
29
29
10
Нжийе
9
Муса
11
Горре
11
Горре
9
Муса
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Боавишта
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
17
Silvio
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
38
Iuri Tavares
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
1
Алиреза Бейранванд
ВР
13
Guito
ЦЗ
77
Луиш Сантуш
ЦФ
21
Тиагу Мораиш
ЦФ
Главный тренер
Эрвин Санчес
Остались в запасе
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
17
Silvio
ЦЗ
10
Нельсон Луж
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
38
Iuri Tavares
ЦФ
Остались в запасе
1
Алиреза Бейранванд
ВР
13
Guito
ЦЗ
77
Луиш Сантуш
ЦФ
21
Тиагу Мораиш
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Главный тренер
Эрвин Санчес
Статистика матча Витория Гимараеш - Боавишта
6
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
2
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Боавишта
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
4 : 1
17.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 33 тур
Боавишта
1 : 2
11.05.2025
Порту
Португалия. Примейра, 32 тур
АВС
1 : 2
05.05.2025
Боавишта
Португалия. Примейра, 31 тур
Боавишта
0 : 5
27.04.2025
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
Новости команд
Все
Витория Гимараеш
Боавишта
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Русский Холанд» объяснил, почему отказался от трансфера в португальский клуб
18 сентября
2
«Брага» – «Витория Гимараеш»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 31 августа 2026
31 августа
«Брага» – «Витория Гимараэш»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027
30 августа
Португальский клуб предложил 1 миллион за «русского Холанда»
26 августа
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Урал» объявил о подписании португальского защитника
2025.08.28 20:33
2
Клуб Первой лиги подписал игрока «Боавишты»
2025.07.13 17:00
Российский вратарь вернулся в основу португальского клуба после тяжелой травмы
2025.05.20 12:44
1
Прогноз на точный счет матча «Арука» – «Боавишта»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:28
Прогноз на точный счет матча «Боавишта» – «Порту»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:27
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+