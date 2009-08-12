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Расписание матчей
Швейцария - Италия
Швейцария - Италия: обзор матча 12 августа 2009
Швейцария
12.08.2009, среда, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Италия
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Швейцария - Италия
Замена
Р. Циглер
️️️️
Л. Маньин
Замена
Э. Дердийок
️️️️
М. Падалино
Замена
Ф. Гроссо
️️️️
К. Маркизио
Замена
Г. Д'Агостино
️️️️
А. Пирло
Замена
Ф. Квальярелла
️️️️
Д. Росси
Замена
Д. Сантон
️️️️
Д. Дзамбротта
Замена
В. Яквинта
️️️️
А. Джилардино
Замена
С. Пепе
️️️️
М. Каморанези
Замена
Х. Якин
️️️️
А. Фрай
0'
Замена
М. Штреллер
️️️️
Б. Нкуфо
0'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
1
Диего Бенальо
ВР
3
Людовик Маньин
ЛЗ
13
Стефан Грихтинг
ЦЗ
0
Филипп Сендерос
ЦЗ
16
Желсон Фернандес
ЦП
8
Гекхан Инлер
ЦП
7
Транкильо Барнетта
ЦП
14
Марко Падалино
ПП
23
Давид Дежен
ПП
10
Блез Нкуфо
ЦФ
9
Александр Фрай
ЦФ
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
0
Фабио Каннаваро
ЦЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
8
Клаудио Маркизио
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
16
Мауро Каморанези
ПП
11
Альберто Джилардино
ЦФ
22
Джузеппе Росси
ЦФ
Главный тренер
Марчелло Липпи
Швейцария
20
Йохан Джуру
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
0
Йохан Фонлантен
ЦП
6
Бенджамин Хуггель
ЦП
19
Эрен Дердийок
ЦФ
15
Хакан Якин
ЦФ
11
Марко Штреллер
ЦФ
Италия
13
Федерико Маркетти
ВР
3
Фабио Гроссо
ЛЗ
13
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
2
Давиде Сантон
ПЗ
7
Симоне Пепе
ЛП
0
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
11
Антонио Ди Натале
ЦФ
0
Фабио Квальярелла
ЦФ
9
Винченцо Яквинта
ЦФ
3-5-2
1
Бенальо
3
Маньин
0
Сендерос
13
Грихтинг
14
Падалино
16
Фернандес
8
Инлер
7
Барнетта
23
Дежен
9
Фрай
10
Нкуфо
4-4-2
1
Буффон
0
Каннаваро
3
Кьеллини
4
Кришито
19
Дзамбротта
16
Каморанези
17
Паломбо
21
Пирло
8
Маркизио
22
Росси
11
Джилардино
3
Маньин
3
Циглер
3
Циглер
3
Маньин
14
Падалино
19
Дердийок
19
Дердийок
14
Падалино
9
Фрай
15
Якин
15
Якин
9
Фрай
10
Нкуфо
11
Штреллер
11
Штреллер
10
Нкуфо
8
Маркизио
3
Гроссо
3
Гроссо
8
Маркизио
19
Дзамбротта
2
Сантон
2
Сантон
19
Дзамбротта
16
Каморанези
7
Пепе
7
Пепе
16
Каморанези
21
Пирло
0
Д'Агостино
0
Д'Агостино
21
Пирло
22
Росси
0
Квальярелла
0
Квальярелла
22
Росси
11
Джилардино
9
Яквинта
9
Яквинта
11
Джилардино
Остались в запасе
Швейцария
Италия
0
Йохан Фонлантен
ЦП
20
Йохан Джуру
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
6
Бенджамин Хуггель
ЦП
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
13
Федерико Маркетти
ВР
13
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
11
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Марчелло Липпи
Остались в запасе
0
Йохан Фонлантен
ЦП
20
Йохан Джуру
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
6
Бенджамин Хуггель
ЦП
Остались в запасе
13
Федерико Маркетти
ВР
13
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
11
Антонио Ди Натале
ЦФ
Главный тренер
Оттмар Хитцфельд
Главный тренер
Марчелло Липпи
Статистика матча Швейцария - Италия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 5 тур
Словения
- : -
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
Северная Македония
0 : 3
26.09.2026
Швейцария
Чемпионат мира, 1/4 финала
Аргентина
3 : 1
12.07.2026
Швейцария
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
- : -
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Товарищеские матчи. Сборные
Греция
0 : 1
07.06.2026
Италия
Информация о матче
Главный судья:
Кнут Кирхер
(Роттенбург)
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