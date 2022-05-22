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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Венеция - Кальяри
Венеция - Кальяри: обзор матча 22 мая 2022
Венеция
22.05.2022, воскресенье, 22:00
Италия. Серия А, 38 тур
0 : 0
Завершен
Кальяри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Венеция - Кальяри
90'
+3
Желтая карточка
Д. Альтаре
80'
Замена
Б. Кейта
️️️️
Л. Паволетти
80'
Замена
Г. Перейро
️️️️
А. Грасси
Замена
Т. Тессманн
️️️️
М. Кюизанс
74'
59'
Желтая карточка
Н. Нандес
58'
Замена
Р. Марин
️️️️
А. Дейола
57'
Замена
М. Ловато
️️️️
Л. Чеппителли
Замена
Л. Фьордилино
️️️️
Д. Чрнигой
55'
37'
Желтая карточка
Л. Чеппителли
34'
Замена
М. Рог
️️️️
Х. Ликояннис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венеция
85
Ники Мяенпяя
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
30
Михаэль Свобода
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
32
Пьетро Чеккарони
ЦЗ
37
Алеш Матею
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
17
Деннис Йонсен
ЛВ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
8
Дор Перец
ЦП
89
Домен Чрнигой
ПП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Кальяри
28
Алессио Краньо
ВР
22
Хараламбос Ликояннис
ЛЗ
44
Андреа Карбони
ЦЗ
23
Лука Чеппителли
ЦЗ
15
Джорджио Альтаре
ЦЗ
16
Раоуль Белланова
ПЗ
8
Найтан Нандес
ЦП
33
Альберто Грасси
ЦП
14
Алессандро Дейола
ЦП
9
Жоао Педро
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Венеция
21
Бруно Бертинато
ВР
94
Morré Makadji
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
17
Нани
ЛВ
16
Лука Фьордилино
ОП
6
Дамиано Пекиле
ОП
6
Джанлука Бусио
ЦП
6
Таннер Тессманн
ЦП
Кальяри
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
5
Маттео Ловато
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
18
Рэзван Марин
ЦП
26
Марко Рог
ЦП
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
26
Гастон Перейро
АП
17
Бальде Кейта
ЦФ
3-2-3-1
85
Мяенпяя
32
Чеккарони
37
Матею
4
Ампаду
5
Хапс
23
Кальдара
27
Кюизанс
8
Перец
89
Чрнигой
17
Йонсен
3-2-3-2
28
Краньо
44
Карбони
23
Чеппителли
15
Альтаре
16
Белланова
22
Ликояннис
8
Нандес
33
Грасси
14
Дейола
30
Паволетти
9
Жоао Педро
89
Чрнигой
16
Фьордилино
16
Фьордилино
89
Чрнигой
27
Кюизанс
6
Тессманн
6
Тессманн
27
Кюизанс
23
Чеппителли
5
Ловато
5
Ловато
23
Чеппителли
14
Дейола
18
Марин
18
Марин
14
Дейола
22
Ликояннис
26
Рог
26
Рог
22
Ликояннис
33
Грасси
26
Перейро
26
Перейро
33
Грасси
30
Паволетти
17
Кейта
17
Кейта
30
Паволетти
Остались в запасе
Венеция
Кальяри
21
Бруно Бертинато
ВР
94
Morré Makadji
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
6
Дамиано Пекиле
ОП
6
Джанлука Бусио
ЦП
17
Нани
ЛВ
Главный тренер
Паоло Дзанетти
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
21
Бруно Бертинато
ВР
94
Morré Makadji
ЦЗ
31
Максимилиан Ульманн
ЦЗ
6
Дамиано Пекиле
ОП
6
Джанлука Бусио
ЦП
17
Нани
ЛВ
Остались в запасе
18
Симоне Арести
ВР
23
Борис Радунович
ВР
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
6
Себастьян Валюкевич
ЦЗ
4
Габриэле Цаппа
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
Главный тренер
Паоло Дзанетти
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Венеция - Кальяри
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Венеция
Италия. Серия А, 13 тур
Венеция
- : -
27.11.2026
Болонья
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Комо
1 : 0
01.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Кальяри
Италия. Серия А, 13 тур
Кальяри
- : -
30.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
2 : 0
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Информация о матче
Стадион:
Пьерлуиджи Пенцо
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