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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Специя
Торино - Специя: обзор матча 23 апреля 2022
Торино
23.04.2022, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 34 тур
2 : 1
Завершен
Специя
4'
С. Лукич (П)
69'
С. Лукич
90+6'
Р. Манай (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Торино - Специя
90'
+6
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Манай
Замена
К. Ансальди
️️️️
У. Синго
85'
Замена
К. Джиджи
️️️️
Бремер
75'
70'
Замена
Д. Стрелец
️️️️
С. Феррер
ГОЛ! 2:0!
С. Лукич
69'
Желтая карточка
Бремер
62'
Замена
Д. Прат
️️️️
Д. Сек
61'
Замена
Й. Брекало
️️️️
М. Пьяца
61'
46'
Замена
Ж. Антист
️️️️
М. Эрлич
Замена
А. Буонджорно
️️️️
Р. Родригес
46'
24'
Желтая карточка
Д. Николау
ГОЛ с пенальти! 1:0!
С. Лукич
4'
3'
Желтая карточка
М. Эрлич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
32
Ваня Милинкович-Савич
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Давид Зима
ЦЗ
3
Бремер
ЦЗ
90
Уилфрид Синго
ПЗ
23
Мергим Войвода
ПЗ
21
Самуэле Риччи
ЦП
23
Саша Лукич
ЦП
19
Демба Сек
ПВ
7
Марко Пьяца
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Специя
49
Иван Проведель
ВР
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
21
Виктор Коваленко
АП
7
Кевин Агудело
ПВ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Торино
1
Лука Джемелло
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
78
Andrei Anton
ЦЗ
26
Коффи Джиджи
ЦЗ
4
Алессандро Буонджорно
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
8
Роландо Мандрагора
ОП
17
Карол Линетти
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Специя
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
10
Симоне Бастони
ЦП
7
Джакопо Сала
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
9
Жанис Антист
ЦФ
13
Давид Стрелец
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
3-2-2-1-2
32
Милинкович-Савич
90
Синго
4
Зима
3
Бремер
15
Родригес
23
Войвода
21
Риччи
23
Лукич
19
Сек
19
Санабрия
7
Пьяца
3-2-3-1
49
Проведель
55
Христов
4
Кивиор
43
Николау
4
Феррер
6
Эрлич
7
Агудело
21
Коваленко
11
Гьяси
7
Манай
90
Синго
14
Ансальди
14
Ансальди
90
Синго
3
Бремер
26
Джиджи
26
Джиджи
3
Бремер
15
Родригес
4
Буонджорно
4
Буонджорно
15
Родригес
19
Сек
26
Прат
26
Прат
19
Сек
7
Пьяца
7
Брекало
7
Брекало
7
Пьяца
6
Эрлич
9
Антист
9
Антист
6
Эрлич
4
Феррер
13
Стрелец
13
Стрелец
4
Феррер
Остались в запасе
Торино
Специя
1
Лука Джемелло
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
78
Andrei Anton
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
17
Карол Линетти
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
10
Симоне Бастони
ЦП
7
Джакопо Сала
ЦП
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
6
Аймар Шер
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
1
Лука Джемелло
ВР
99
Этрит Бериша
ВР
78
Andrei Anton
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
8
Роландо Мандрагора
ОП
17
Карол Линетти
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Остались в запасе
10
Симоне Бастони
ЦП
7
Джакопо Сала
ЦП
41
Йерун Зут
ВР
40
Петар Зовко
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
6
Аймар Шер
ЦП
10
Мехди Бурабиа
ЦП
10
Даниэле Верде
ЦФ
10
Эдди Сальседо
ЦФ
Главный тренер
Иван Юрич
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Торино - Специя
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
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