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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Наполи
Эмполи - Наполи: обзор матча 24 апреля 2022
Эмполи
24.04.2022, воскресенье, 16:00
Италия. Серия А, 34 тур
3 : 2
Завершен
Наполи
80'
Л. Хендерсон
83'
А. Пинамонти
87'
А. Пинамонти
44'
Д. Мертенс
53'
Л. Инсинье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эмполи - Наполи
Желтая карточка
А. Пинамонти
89'
ГОЛ! 3:2!
А. Пинамонти
Пас отдал
Н. Байрами
87'
85'
Замена
А. Унас
️️️️
Л. Инсинье
ГОЛ! 2:2!
А. Пинамонти
83'
Желтая карточка
П. Стоянович
81'
ГОЛ! 1:2!
Л. Хендерсон
80'
77'
Замена
М. Политано
️️️️
Д. Мертенс
Желтая карточка
М. Вити
72'
Замена
Л. Штулац
️️️️
К. Асллани
70'
68'
Замена
П. Зелински
️️️️
И. Лосано
Замена
Н. Байрами
️️️️
В. Верре
66'
Замена
Ф. Ди Франческо
️️️️
П. Кутроне
66'
Замена
Л. Кэкачей
️️️️
Ф. Паризи
61'
Замена
Л. Хендерсон
️️️️
Ф. Бандинелли
61'
53'
ГОЛ! 0:2!
Л. Инсинье
Пас отдал
Ф. Ангисса
46'
Замена
К. Малку
️️️️
А. Дзаноли
44'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мертенс
Пас отдал
И. Лосано
22'
Желтая карточка
А. Дзаноли
Желтая карточка
Ф. Бандинелли
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
8
Кристьян Асллани
ОП
14
Шимон Журковски
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Наполи
1
Алекс Мерет
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
59
Алессандро Дзаноли
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
99
Франк Ангисса
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
11
Ирвинг Лосано
ПВ
45
Виктор Осимхен
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Эмполи
1
Самир Уйкани
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
4
Лео Штулац
ОП
10
Якопо Фаццини
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
10
Недим Байрами
АП
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
Наполи
1
Давид Оспина
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
24
Кевин Малку
ПЗ
6
Диего Демме
ЦП
20
Петр Зелински
ЦП
21
Маттео Политано
ПВ
96
Адам Унас
ПВ
37
Андреа Петанья
ЦФ
4-1-3-2
25
Викарио
65
Паризи
2
Вити
5
Луперто
30
Стоянович
8
Асллани
14
Журковски
23
Бандинелли
26
Верре
9
Пинамонти
10
Кутроне
4-2-2-2
1
Мерет
59
Дзаноли
13
Ррахмани
15
Жуан
6
Мариу Руй
99
Ангисса
8
Руис
11
Лосано
10
Инсинье
10
Мертенс
45
Осимхен
10
Кутроне
29
Ди Франческо
29
Ди Франческо
10
Кутроне
65
Паризи
13
Кэкачей
13
Кэкачей
65
Паризи
8
Асллани
4
Штулац
4
Штулац
8
Асллани
23
Бандинелли
6
Хендерсон
6
Хендерсон
23
Бандинелли
26
Верре
10
Байрами
10
Байрами
26
Верре
59
Дзаноли
24
Малку
24
Малку
59
Дзаноли
11
Лосано
20
Зелински
20
Зелински
11
Лосано
10
Мертенс
21
Политано
21
Политано
10
Мертенс
10
Инсинье
96
Унас
96
Унас
10
Инсинье
Остались в запасе
Эмполи
Наполи
1
Самир Уйкани
ВР
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
10
Якопо Фаццини
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
1
Давид Оспина
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
6
Диего Демме
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
10
Якопо Фаццини
ЦП
24
Марко Бенасси
ЦП
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
12
Давиде Марфелла
ВР
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
6
Диего Демме
ЦП
37
Андреа Петанья
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Эмполи - Наполи
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Наполи
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
- : -
29.11.2026
Наполи
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
2 : 2
24.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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