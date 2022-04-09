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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Специя
Эмполи - Специя: обзор матча 09 апреля 2022
Эмполи
09.04.2022, суббота, 16:00
Италия. Серия А, 32 тур
0 : 0
Завершен
Специя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эмполи - Специя
90'
Замена
С. Феррер
️️️️
А. Реца
83'
Замена
М. Нзола
️️️️
Р. Манай
83'
Замена
В. Коваленко
️️️️
Э. Гьяси
Замена
Л. Хендерсон
️️️️
Ф. Бандинелли
79'
Замена
А. Исмайли
️️️️
С. Романьоли
79'
67'
Замена
Д. Верде
️️️️
К. Агудело
Замена
А. Ла Мантия
️️️️
Ш. Журковски
56'
Замена
М. Бенасси
️️️️
Ф. Ди Франческо
56'
29'
Желтая карточка
К. Амьен-Аду
27'
Желтая карточка
Э. Гьяси
Желтая карточка
Ш. Журковски
20'
Желтая карточка
Ф. Ди Франческо
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
25
Гульельмо Викарио
ВР
65
Фабиано Паризи
ЛЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
2
Маттиа Вити
ЦЗ
30
Петар Стоянович
ПЗ
29
Федерико Ди Франческо
ЛВ
8
Кристьян Асллани
ОП
14
Шимон Журковски
ЦП
23
Филиппо Бандинелли
ЦП
10
Недим Байрами
АП
9
Андреа Пинамонти
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Специя
49
Иван Проведель
ВР
13
Аркадиуш Реца
ЛЗ
43
Димитриос Николау
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
6
Мартин Эрлич
ЦЗ
98
Кельвен Амьен-Аду
ПЗ
11
Эммануэль Гьяси
ЛВ
10
Симоне Бастони
ЦП
18
Джулио Маджоре
ЦП
7
Кевин Агудело
ПВ
7
Рей Манай
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Эмполи
12
Якопо Фурлан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
36
Леонардо Пеццола
ЦЗ
44
Ардиан Исмайли
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
4
Лео Штулац
ОП
24
Марко Бенасси
ЦП
26
Валерио Верре
ЦП
6
Лиам Хендерсон
ЦП
19
Андреа Ла Мантия
ЦФ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Специя
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
4
Сальва Феррер
ПЗ
19
Эбрима Колли
ЛВ
10
Орельен Нгуямба
ОП
7
Джакопо Сала
ЦП
21
Виктор Коваленко
АП
9
Жанис Антист
ЦФ
18
М'Бала Нзола
ЦФ
10
Даниэле Верде
ЦФ
4-1-2-2-1
25
Викарио
65
Паризи
6
Романьоли
2
Вити
30
Стоянович
8
Асллани
14
Журковски
23
Бандинелли
29
Ди Франческо
10
Байрами
9
Пинамонти
3-2-2-2-1
49
Проведель
43
Николау
4
Кивиор
6
Эрлич
98
Амьен-Аду
13
Реца
10
Бастони
18
Маджоре
7
Агудело
11
Гьяси
7
Манай
6
Романьоли
44
Исмайли
44
Исмайли
6
Романьоли
29
Ди Франческо
24
Бенасси
24
Бенасси
29
Ди Франческо
23
Бандинелли
6
Хендерсон
6
Хендерсон
23
Бандинелли
14
Журковски
19
Ла Мантия
19
Ла Мантия
14
Журковски
13
Реца
4
Феррер
4
Феррер
13
Реца
11
Гьяси
21
Коваленко
21
Коваленко
11
Гьяси
7
Манай
18
Нзола
18
Нзола
7
Манай
7
Агудело
10
Верде
10
Верде
7
Агудело
Остались в запасе
Эмполи
Специя
12
Якопо Фурлан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
36
Леонардо Пеццола
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
4
Лео Штулац
ОП
26
Валерио Верре
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
7
Джакопо Сала
ЦП
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
19
Эбрима Колли
ЛВ
9
Жанис Антист
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Мотта
Остались в запасе
12
Якопо Фурлан
ВР
1
Самир Уйкани
ВР
13
Либерато Кэкачей
ЛЗ
36
Леонардо Пеццола
ЦЗ
15
Риккардо Фьямоцци
ПЗ
4
Лео Штулац
ОП
26
Валерио Верре
ЦП
10
Патрик Кутроне
ЦФ
Остались в запасе
7
Джакопо Сала
ЦП
40
Петар Зовко
ВР
41
Йерун Зут
ВР
13
Николо Бертола
ЦЗ
55
Петко Христов
ЦЗ
10
Орельен Нгуямба
ОП
19
Эбрима Колли
ЛВ
9
Жанис Антист
ЦФ
Главный тренер
Аурелио Андреаццоли
Главный тренер
Тиаго Мотта
Статистика матча Эмполи - Специя
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 14 тур
Эмполи
- : -
28.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 13 тур
Беневенто
5 : 0
24.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
0 : 1
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Специя
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Специя
2 : 2
01.05.2026
Венеция
Италия. Серия В, 36 тур
Катанцаро
4 : 2
25.04.2026
Специя
Италия. Серия В, 35 тур
Специя
6 : 1
18.04.2026
Зюйдтироль
Италия. Серия В, 34 тур
Специя
0 : 2
12.04.2026
Мантова
Информация о матче
Стадион:
Карло Кастеллани
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